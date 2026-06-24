La Copa Mundial FIFA 2026 continúa este miércoles 24 de junio con uno de los encuentros más esperados de la tercera jornada del Grupo C. Brasil se verá las caras con Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en lo que será el estreno de Neymar Jr. en la justa mundialista. El encuentro comenzará a la 6:00 p.m. ET (3:00 p.m. PT), 19:00 horas de Buenos Aires y 17:00 de Colombia/Ecuador/Perú , y enfrentará a dos selecciones con realidades distintas en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda. ¿Quieres ver el partido Brasil vs. Escocia desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.

Sintonice DIRECTV en vivo gratis para saber dónde ver el partido Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026. Cobertura completa del juego en directo a través de Fútbol Total TV y la plataforma digital DGO online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

TL;DR del Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 19:00 de Argentina / 17:00 de Colombia

🏟️ Estadio: Hard Rock Stadium de Miami, Florida

🌎 Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Brasil lidera el sector

🥅 Escocia se ubica tercero

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Brasil vs. Escocia por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Brasil vs. Escocia en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari

Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

Android

iPhone

Tablets

Android

iPad

Smart TV y streaming

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

GOL Caracol transmite por tv abierta y señal online el partido entre Brasil vs. Escocia hoy, miércoles 24 de junio por la tercera fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo va Brasil en el Mundial 2026?

Brasil lidera el Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 tras disputar sus dos primeros partidos de la fase de grupos. Bajo la dirección técnica del italiano Carlo Ancelotti, la Canarinha acumula 4 puntos gracias a un empate y una victoria, posicionándose en la cima debido a su diferencia de goles positiva (+3).

¿Cómo va Escocia en el Mundial 2026?

Escocia ocupa el tercer lugar del Grupo C de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 con 3 puntos, manteniéndose firmes en la pelea por una clasificación histórica a la siguiente fase. El conjunto dirigido por Steve Clarke registra una victoria y una derrota en sus dos primeras presentaciones del certamen futbolístico en suelo norteamericano.

Horario, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Escocia por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Martes, 24 de junio de 2026

Martes, 24 de junio de 2026 Partido: Brasil vs. Escocia, por la jornada 3 del Grupo C del Mundial 2026

Brasil vs. Escocia, por la jornada 3 del Grupo C del Mundial 2026 Hora: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 17:00 (COL/PER/ECU); 19:00 (BRA/ARG/URU); 23:00 (Escocia)

6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT (USA); 17:00 (COL/PER/ECU); 19:00 (BRA/ARG/URU); 23:00 (Escocia) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Estadio: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium Ciudad: Miami, Florida

Miami, Florida País: Estados Unidos