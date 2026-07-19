transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este domingo 19 de julio desde las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a la 1:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! TyC Sports, Telefe, TV Pública y ESPN (Disney Plus Premium) son las otras opciones para mirar este cruce.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)
Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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