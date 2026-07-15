DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 15 de julio desde las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a la 1:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! TyC Sports, Telefe, TV Pública y ESPN (Disney Plus Premium) son las otras opciones para mirar este cruce.

Argentina vs. Inglaterra: previa del partido

¿Cómo ver DSports en DIRECTV y DGO para ver Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026?

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina vs. Inglaterra podrá verse EN VIVO a través de DSports para los clientes de DIRECTV y mediante DGO para quienes prefieran seguir el encuentro por streaming. El partido se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Atlanta, y forma parte de la cobertura completa que ofrece DIRECTV durante toda la Copa del Mundo, con los 104 partidos del torneo disponibles en exclusiva.

Los usuarios con una suscripción activa a DIRECTV solo deberán sintonizar la señal de DSports para seguir la transmisión en vivo, mientras que quienes cuenten con una cuenta de DGO podrán acceder desde celulares, tablets, computadoras, Smart TV y otros dispositivos compatibles. Basta con iniciar sesión en la plataforma y seleccionar la transmisión del encuentro minutos antes del pitazo inicial.

Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá una cobertura especial con la previa, el análisis de sus especialistas, estadísticas en tiempo real y el resumen posterior al compromiso. DGO también permitirá disfrutar de toda la programación deportiva de DIRECTV, incluyendo contenidos exclusivos relacionados con el Mundial 2026.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por DSports en DIRECTV?

Para seguir el encuentro por televisión, únicamente debes contar con una suscripción vigente a DIRECTV, ya que DSports es un canal exclusivo del operador en Sudamérica. El partido estará disponible en la programación habitual del canal y se emitirá en vivo desde el Estadio Atlanta.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por DGO?

Si prefieres verlo por internet, ingresa a DGO desde la aplicación o el navegador web, inicia sesión con tu cuenta y selecciona la señal de DSports. La plataforma permite seguir el partido en vivo desde múltiples dispositivos con una conexión estable a internet.

¿Qué ofrece DSports durante el Mundial 2026?

DSports cuenta con los derechos para transmitir los 104 partidos del Mundial 2026, además de una programación especial con previas, entrevistas, análisis, repeticiones y contenidos exclusivos durante toda la competencia. Es la única señal en Sudamérica que ofrece cobertura completa de la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra?

El partido entre Argentina vs. Inglaterra se disputará este martes 14 de julio a las 2:00 p.m. en Perú, 4:00 p.m. en Argentina, 1:00 p.m. en México, 4:00 p.m. (ET) en Estados Unidos y 9:00 p.m. en España. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Video: AFA)