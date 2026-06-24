DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre vs EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 24 de junio desde las 5:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 4:00 p.m. y en España a las 12:00 a.m. del jueves 25. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! TV Azteca 7, GOL Caracol TV y TyC Sports son las otras opciones para mirar este cruce.

DIRECTV, Brasil vs. Escocia en directo: transmite DSports, DGO y ESPN. (Video: @brasil)
DIRECTV, Brasil vs. Escocia en directo: transmite DSports, DGO y ESPN. (Video: @brasil)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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