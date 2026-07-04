DIRECTV (DSports) transmitirá el compromiso entre Canadá vs. Marruecos EN VIVO y EN DIRECTO, este sábado 4 de julio desde las 12:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a la 11:00 a.m. y en España a las 7:00 p.m. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! América TV, Caracol Televisión, Canal RCN, Caze TV, Telefe y TyC Sports son las otras opciones para mirar este compromiso.

DIRECTV, Canadá vs. Marruecos online: ver cable vía DSports, DGO y ESPN en directo. (Video: @canadasoccer)

¿Cómo ver DSports por DIRECTV para seguir Canadá vs. Marruecos?

La manera más directa de seguir el partido entre Canadá vs. Marruecos es mediante una suscripción a DIRECTV. Los usuarios del servicio satelital podrán sintonizar los canales DSports incluidos en su paquete y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026 desde su televisor.

¿Cómo ver DSports por DGO para seguir Canadá vs. Marruecos?

Quienes prefieran el streaming pueden acceder al encuentro mediante DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Solo deben iniciar sesión con una cuenta activa y dirigirse a la señal de DSports para ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver DSports por internet para seguir Canadá vs. Marruecos?

DSports también está disponible completamente online a través de DGO. Esta opción permite acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV, sin necesidad de contar con una antena satelital instalada.

¿Cómo ver DSports desde el celular para seguir Canadá vs. Marruecos?

Los aficionados pueden descargar la aplicación DGO en dispositivos Android o iPhone, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la programación de DSports. De esta manera podrán seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier ubicación.

¿Cómo ver DSports desde una tablet para seguir Canadá vs. Marruecos?

Las tablets ofrecen otra alternativa para disfrutar del partido. Solo es necesario instalar la aplicación DGO o ingresar desde el navegador web, iniciar sesión y seleccionar la señal de DSports que transmite el compromiso.

¿Cómo ver DSports en Smart TV para seguir Canadá vs. Marruecos?

Los usuarios de televisores inteligentes compatibles pueden descargar la aplicación DGO desde la tienda de aplicaciones correspondiente. Una vez dentro, tendrán acceso a los canales DSports y a toda la cobertura del Mundial 2026 en pantalla grande.

¿Cómo ver DSports desde una PC o laptop para seguir Canadá vs. Marruecos?

Otra posibilidad es ingresar al portal oficial de DGO desde una computadora. Tras iniciar sesión con el usuario y contraseña, se podrá acceder a la señal en vivo de DSports y seguir el partido entre Canadá vs. Marruecos sin necesidad de utilizar un televisor.

¿Cómo ver DSports con una cuenta de DIRECTV para seguir Canadá vs. Marruecos?

Los clientes de DIRECTV suelen tener acceso tanto a la señal tradicional de DSports como a los servicios digitales asociados. Esto permite ver el encuentro desde múltiples dispositivos utilizando las credenciales de la cuenta contratada.

¿Cómo ver DSports en varios dispositivos para seguir Canadá vs. Marruecos?

Dependiendo del plan contratado, DGO permite acceder simultáneamente desde distintos equipos. Así, los aficionados pueden seguir el partido en televisores, celulares, tablets o computadoras, eligiendo la opción que mejor se adapte a sus necesidades.