Francia e Inglaterra se enfrentan en un duelo poco deseado pero cargado de significado: la definición del tercer puesto del Mundial 2026. Aunque no es la final, este partido ofrece una última oportunidad de orgullo, brillo individual y cierre competitivo para dos selecciones históricas. Para ver el partido en vivo y en directo puedes hacerlo a través de la señal de DIRECTV vía DSports y DGo en todo Latinoamérica, este sábado 18 de julio a partir de las 16:00 horas (Buenos Aires), 15:00 hora del Este.
¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Solicita el servicio de DIRECTV Sports (DSports) en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Francia vs. Inglaterra EN VIVO por la final de la Copa Mundial FIFA 2026.
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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas, conferencias de prensa y toda la cobertura relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.
¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Francia vs. Inglaterra?
A través de DGO podrás seguir el partido entre Francia vs. Inglaterra EN VIVO por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.
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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Francia vs. Inglaterra?
|País
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Francia vs. Inglaterra
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (final)
|Fecha
|Sábado 18 de julio de 2026
|Hora Argentina
|16:00
|Hora Colombia, Perú y Ecuador
|14:00
|Hora Venezuela
|15:00
|Hora Chile
|15:00
|Hora Uruguay
|16:00
|Hora Estados Unidos
|3 p.m. ET / 12 p.m. PT
|TV
|DIRECTV Sports (DSports)
|Streaming
|DGO
|Estadio
|Hard Rock Stadium
|Ciudad
|Miami, Estados Unidos
Posibles alineaciones de Francia e Inglaterra
Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernandez; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michel Olise, Ousmane Dembélé, Desire Doué; Kylian Mbappé.
Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.