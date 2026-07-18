Francia e Inglaterra se enfrentan en un duelo poco deseado pero cargado de significado: la definición del tercer puesto del Mundial 2026. Aunque no es la final, este partido ofrece una última oportunidad de orgullo, brillo individual y cierre competitivo para dos selecciones históricas. Para ver el partido en vivo y en directo puedes hacerlo a través de la señal de DIRECTV vía DSports y DGo en todo Latinoamérica, este sábado 18 de julio a partir de las 16:00 horas (Buenos Aires), 15:00 hora del Este.

Revisa cómo y dónde ver el partido Francia vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming online, por el tercer puesto la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Revisa cómo y dónde ver el partido Francia vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming online, por el tercer puesto la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports (DSports) en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Francia vs. Inglaterra EN VIVO por la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas, conferencias de prensa y toda la cobertura relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Francia vs. Inglaterra?

A través de DGO podrás seguir el partido entre Francia vs. Inglaterra EN VIVO por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.

Para utilizar el servicio únicamente necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación oficial desde Google Play Store o App Store según el equipo que utilices.

Dispositivos compatibles con DGO

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Francia vs. Inglaterra?

PaísTVStreaming
ArgentinaDSportsDGO
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoFrancia vs. Inglaterra
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (final)
FechaSábado 18 de julio de 2026
Hora Argentina16:00
Hora Colombia, Perú y Ecuador14:00
Hora Venezuela15:00
Hora Chile15:00
Hora Uruguay16:00
Hora Estados Unidos3 p.m. ET / 12 p.m. PT
TVDIRECTV Sports (DSports)
StreamingDGO
EstadioHard Rock Stadium
CiudadMiami, Estados Unidos

Posibles alineaciones de Francia e Inglaterra

Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernandez; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michel Olise, Ousmane Dembélé, Desire Doué; Kylian Mbappé.

Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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