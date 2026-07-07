La Selección Colombia se juega este martes 7 de julio un lugar histórico entre los ocho mejores del mundo: enfrenta a Suiza en el Estadio BC Place de Vancouver con James Rodríguez y Luis Díaz como líderes indiscutibles del equipo. El partido arrancará a las 3:00 p.m. (Bogotá) / 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT. ¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, PC, tableta o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Colombia vs. Suiza?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre Colombia vs. Suiza desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

Para acceder al servicio, solo necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación desde Google Play Store o App Store según tu dispositivo.

Dispositivos compatibles con DGO

Smart TV Samsung, LG y Android TV

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Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Colombia vs. Suiza?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, permitiendo seguir el encuentro con narración y comentarios especializados.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026

Partido: Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Colombia vs. Suiza por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Horario: 4:00 p.m. (VEN/CHI/ET) / 3:00 p.m. (COL/PERU/ECU) / 2:00 p.m. (MEX)

4:00 p.m. (VEN/CHI/ET) / 3:00 p.m. (COL/PERU/ECU) / 2:00 p.m. (MEX) Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Martes 7 de julio de 2026 TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DIRECTV GO (DGO)

DIRECTV GO (DGO) Estadio: Estadio BC Place, ciudad de Vancouver.

Estadio BC Place, ciudad de Vancouver. Ciudad: Vancouver (Canadá)

Los colombianos, que enfrentan a una Suiza que parte con la ventaja de haber jugado ya sobre el césped de Vancouver, buscan un histórico pase a los cuartos de final, una hazaña que no logran desde el Mundial de Brasil en 2014. Ahora, los ‘cafeteros’ deberán saldar una cuentas pendientes ante un rival europeo que también busca hacer historia y escribir una nueva página en los libros de récords. Sigue la transmisión de DIRECTV EN VIVO, DSports EN DIRECTO, DGO ONLINE y toda la cobertura del Mundial 2026.

Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)