DIRECTV (DSports) transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de DGo. Recuerda que este evento está programado para este domingo 21 de junio en el Estadio de Atlanta, a partir de las 11:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de DSports, podrás seguir la televisación de +Caze TV, RTVE, América TV y ESPN (en Disney Plus). No recomendamos Fútbol Libre TV.

España vs. Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial 2026. (Video: @sefutbol)
España vs. Arabia Saudita por la segunda fecha del Mundial 2026. (Video: @sefutbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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