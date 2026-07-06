DIRECTV (DSports) llevará la transmisión del partido entre Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, este lunes 6 de julio desde las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio del encuentro según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a las 6:00 p.m. y en España a la 1:00 a.m. del martes 7 de julio. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! América TV, Canal 5, TV Azteca 7, FOX Sports, Telemundo, ESPN y Disney Plus Premium son las otras opciones para seguir este atractivo compromiso.

Estados Unidos se enfrenta ante Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)
Estados Unidos se enfrenta ante Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. (Video: Selección de Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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