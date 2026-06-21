DIRECTV (DSports) transmitirá el choque entre Bélgica vs. Iran EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de DGo. Recuerda que este evento está programado para este domingo 21 de junio en el Estadio de Los Ángeles, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de DSports, podrás seguir la televisación de América TV y ESPN. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Bélgica vs. Irán por la segunda fecha del Mundial 2026. (Video: @belgianreddevils)

¿Cómo ver DSports por DIRECTV para seguir Bélgica vs. Irán?

La manera más directa de seguir el partido entre Bélgica vs. Irán es mediante una suscripción a DIRECTV. Los usuarios del servicio satelital podrán sintonizar los canales DSports incluidos en su paquete y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026 desde su televisor.

¿Cómo ver DSports por DGO para seguir Bélgica vs. Irán?

Quienes prefieran el streaming pueden acceder al encuentro mediante DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Solo deben iniciar sesión con una cuenta activa y dirigirse a la señal de DSports para ver el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver DSports por internet para seguir Bélgica vs. Irán?

DSports también está disponible completamente online a través de DGO. Esta opción permite acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV, sin necesidad de contar con una antena satelital instalada.

¿Cómo ver DSports desde el celular para seguir Bélgica vs. Irán?

Los aficionados pueden descargar la aplicación DGO en dispositivos Android o iPhone, iniciar sesión con su cuenta y acceder a la programación de DSports. De esta manera podrán seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier ubicación.

¿Cómo ver DSports desde una tablet para seguir Bélgica vs. Irán?

Las tablets ofrecen otra alternativa para disfrutar del partido. Solo es necesario instalar la aplicación DGO o ingresar desde el navegador web, iniciar sesión y seleccionar la señal de DSports que transmite el compromiso.

¿Cómo ver DSports en Smart TV para seguir Bélgica vs. Irán?

Los usuarios de televisores inteligentes compatibles pueden descargar la aplicación DGO desde la tienda de aplicaciones correspondiente. Una vez dentro, tendrán acceso a los canales DSports y a toda la cobertura del Mundial 2026 en pantalla grande.

¿Cómo ver DSports desde una PC o laptop para seguir Bélgica vs. Irán?

Otra posibilidad es ingresar al portal oficial de DGO desde una computadora. Tras iniciar sesión con el usuario y contraseña, se podrá acceder a la señal en vivo de DSports y seguir el partido entre Bélgica vs. Irán sin necesidad de utilizar un televisor.

¿Cómo ver DSports con una cuenta de DIRECTV para seguir Bélgica vs. Irán?

Los clientes de DIRECTV suelen tener acceso tanto a la señal tradicional de DSports como a los servicios digitales asociados. Esto permite ver el encuentro desde múltiples dispositivos utilizando las credenciales de la cuenta contratada.

¿Cómo ver DSports en varios dispositivos para seguir Bélgica vs. Irán?

Dependiendo del plan contratado, DGO permite acceder simultáneamente desde distintos equipos. Así, los aficionados pueden seguir el partido en televisores, celulares, tablets o computadoras, eligiendo la opción que mejor se adapte a sus necesidades.