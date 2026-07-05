Brasil inicia este domingo su examen más exigente en la fase de eliminación directa de la Copa Mundial FIFA 2026. La pentacampeona del mundo se enfrentará a Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por un boleto a los cuartos de final, en un cruce que reunirá a varias de las principales figuras del torneo, incluido Erling Haaland, máximo referente del conjunto escandinavo. El partido arrancará a las 14:00 horas del Tiempo del Centro de México (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) .

La Canarinha llega a esta instancia tras superar a Japón en una eliminatoria que reforzó la confianza del grupo. Sin embargo, el combinado brasileño afronta este compromiso condicionado por algunas bajas importantes y con la necesidad de encontrar soluciones ofensivas alrededor de Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Rayan y Endrick, futbolistas llamados a asumir un papel determinante en la fase decisiva del campeonato.

Noruega, por su parte, aterriza en Nueva Jersey con la ilusión de seguir haciendo historia. El conjunto escandinavo eliminó a Costa de Marfil y mantiene intacta su confianza gracias al liderazgo de Martin Ødegaard y al poder goleador de Erling Haaland, quien se ha convertido en uno de los máximos anotadores de esta Copa del Mundo.

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¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

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A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir el partido entre Brasil y Noruega desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite disfrutar del encuentro tanto en dispositivos móviles como en computadoras y televisores inteligentes.

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el Brasil vs. Noruega?

La señal de DSports estará disponible para los abonados de DIRECTV en gran parte de Sudamérica, con cobertura completa de los octavos de final del Mundial 2026.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026

Partido: Brasil vs. Noruega

Brasil vs. Noruega Instancia: Octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

Octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Domingo 5 de julio de 2026 Horario: 14:00 horas de México (CT); 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 16:00 horas ET; 13:00 horas PT; 16:00 horas de Venezuela; 17:00 horas de Chile; 17:00 horas de Argentina y Uruguay; 22:00 horas de España

14:00 horas de México (CT); 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 16:00 horas ET; 13:00 horas PT; 16:00 horas de Venezuela; 17:00 horas de Chile; 17:00 horas de Argentina y Uruguay; 22:00 horas de España TV: DIRECTV Sports (DSports)

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DIRECTV GO (DGO) Estadio: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Brasil llega a esta eliminatoria con la obligación de confirmar su candidatura al título, mientras que Noruega intentará prolongar una campaña que ya ha superado las expectativas. Con figuras de talla mundial sobre el césped y un boleto a cuartos de final en juego, el encuentro promete ser uno de los más atractivos de esta ronda del Mundial 2026.

Lectura de Noé Yactayo

“Brasil llega a los octavos de final con una versión más madura de la que mostró al inicio del torneo. Las lesiones obligaron a Carlo Ancelotti a reajustar su estructura, pero la Canarinha ha encontrado respuestas colectivas para mantener intactas sus aspiraciones al título, con Vinícius Júnior asumiendo un papel cada vez más determinante en ataque. Noruega, sin embargo, representa una amenaza distinta por la presencia de Erling Haaland, un delantero capaz de castigar cualquier desajuste. Sobre el papel, Brasil cuenta con mayores recursos para avanzar, aunque necesitará imponer su control desde el primer minuto para evitar que el encuentro entre en el terreno que más favorece a los escandinavos”.