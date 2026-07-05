La fase eliminatoria del Mundial 2026 reúne este domingo 5 de julio a dos selecciones que llegan con ambiciones muy distintas, pero con el mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final. México e Inglaterra se enfrentarán en el Estadio Azteca desde las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT) , en un partido que puede convertirse en uno de los más recordados de la actual Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre intentará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para desafiar a una Inglaterra liderada por Harry Kane y Jude Bellingham. Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma online DIRECTV GO (DGO). Aquí te contamos todos los detalles para seguir el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Solicita el servicio de DIRECTV Sports en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con la previa, análisis, entrevistas y toda la información relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.

¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, México vs. Inglaterra?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás ver el partido entre México e Inglaterra desde cualquier lugar con acceso a internet. La plataforma transmite la señal de DSports en vivo y está disponible para una amplia variedad de dispositivos.

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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el México vs. Inglaterra?

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Detalle Información Partido México vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Octavos de final) Fecha Domingo 5 de julio de 2026 Hora México (CT) 18:00 Hora Colombia, Perú y Ecuador 19:00 Hora Venezuela 20:00 Hora Chile 21:00 Hora Argentina y Uruguay 21:00 Hora España 02:00 del lunes 6 de julio TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DGO Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México

Lectura de Noé Yactayo

“México llega a esta eliminatoria con una sensación que no experimentaba desde hace varios Mundiales: la posibilidad real de competir por algo grande. El equipo de Javier Aguirre ha construido una identidad sólida durante el torneo y ahora enfrenta una prueba definitiva frente a una Inglaterra que cuenta con una de las plantillas más profundas de la Copa del Mundo.

El contexto, sin embargo, juega un papel importante. El Azteca, la altitud y el respaldo de una afición que ha esperado décadas por una clasificación a cuartos de final pueden equilibrar diferencias y convertir el partido en una batalla mucho más cerrada de lo que reflejan los pronósticos. Los detalles marcarán la diferencia en una noche que promete emociones de principio a fin".

México e Inglaterra se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, TV Azteca 7, Canal 9 (Nu9ve), Canal 2 de Las Estrellas, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)