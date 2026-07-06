La selección que todavía no ha recibido goles en el Mundial 2026 se enfrenta al único rival que logró arrebatarle un título en la era de Luis de la Fuente. España y Portugal se cruzan este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, por un lugar en los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, en un duelo que reúne a dos generaciones distintas del fútbol europeo: la experiencia de Cristiano Ronaldo y la irrupción definitiva de Lamine Yamal.

El encuentro comenzará a las 13:00 horas del Tiempo de Centro de México (3 p.m. ET / 12 p.m. PT / 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador / 16:00 en Argentina y Uruguay / 21:00 en España). Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará a cargo de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DIRECTV GO (DGO), que ofrecerán cobertura completa de uno de los cruces más atractivos de los octavos de final.

Portugal aterriza en Dallas después de superar a Croacia en una eliminatoria exigente que se resolvió en la prórroga. España, por su parte, llega respaldada por una defensa que ha convertido la portería de Unai Simón en territorio inaccesible durante todo el torneo. El ganador seguirá en la carrera por el título; el perdedor se despedirá del Mundial.

¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, Portugal vs. España por el Mundial 2026?

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¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, Portugal vs. España?

A través de DIRECTV GO (DGO) podrás seguir el partido entre Portugal y España desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura mundialista desde múltiples dispositivos.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Portugal vs. España por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Portugal vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 (octavos de final) Fecha Lunes 6 de julio de 2026 Hora México (CT) 13:00 Hora Colombia, Perú y Ecuador 14:00 Hora Venezuela 15:00 Hora Chile 15:00 Hora Argentina y Uruguay 16:00 Hora España 21:00 TV DIRECTV Sports (DSports) Streaming DGO Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Dallas, Texas

Cristiano Ronaldo contra una defensa que todavía no ha cedido

A los 41 años, Cristiano Ronaldo vuelve a encontrarse frente a uno de los desafíos más exigentes del torneo. El capitán portugués suma tres goles en el Mundial, pero enfrente tendrá a una selección que todavía no ha concedido ninguno. España ha construido buena parte de su candidatura alrededor de la seguridad defensiva de Unai Simón, la madurez competitiva de Rodri y la aparición constante de Lamine Yamal en los metros finales.

Portugal, sin embargo, ya sabe lo que significa competir y ganar frente a este equipo. Lo hizo en la final de la Liga de Naciones 2025 y buscará repetir la fórmula en Dallas para mantenerse con vida en el Mundial.

Lectura de Noé Yactayo

“Portugal y España llegan a este cruce desde lugares distintos. España transmite una sensación de estabilidad que pocos equipos han conseguido en el torneo. Controla los ritmos, reduce los espacios y rara vez pierde la estructura colectiva incluso cuando el partido se vuelve incómodo. Portugal, en cambio, continúa siendo una selección más imprevisible, capaz de alternar fases brillantes con momentos en los que depende demasiado de sus individualidades.

La gran incógnita pasa por saber qué versión de Portugal aparecerá en Dallas. Si Vitinha, Bruno Fernandes y Rafael Leão consiguen conectar con regularidad, el partido puede convertirse en un desafío mucho más complejo para España de lo que sugieren algunas previsiones. Si la selección española logra imponer la circulación de Rodri y Pedri, obligará a Portugal a correr detrás del balón durante demasiados minutos.

En eliminatorias como esta, la diferencia rara vez está en los nombres. Suele aparecer en la capacidad de interpretar los momentos del partido. Y pocos cruces de octavos presentan un equilibrio tan fino como el que ofrecerán Portugal y España en Texas."