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DIRECTV EN VIVO, España vs. Austria vía DSports y DGO: link del partido por internet
DIRECTV (DSports) transmitirá el choque entre España vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de DGO. Recuerda que este evento está programado para este jueves 2 de julio en el Estadio de Los Ángeles, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de DSports, podrás seguir la televisación de +Caze TV, RTVE, TV Azteca 7 y TyC Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV.
DIRECTV, España vs. Austria: ver transmisión de DGo, América TV y RTVE online. (Video: @sefutbol) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.