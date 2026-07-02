DIRECTV (DSports) transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este jueves 2 de julio en el Estadio de Los Ángeles, a partir de las 2:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de DSports, podrás seguir la televisación de +Caze TV, RTVE, TV Azteca 7 y TyC Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV.

DIRECTV, España vs. Austria: ver transmisión de DGo, América TV y RTVE online. (Video: @sefutbol)
DIRECTV, España vs. Austria: ver transmisión de DGo, América TV y RTVE online. (Video: @sefutbol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC