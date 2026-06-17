DIRECTV (DSports) transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de DGo. Recuerda que este evento está programado para este miércoles 17 de junio en el Estadio de Dallas, a partir de las 3:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de DSports, podrás seguir la televisación de América TV, América TVGo y ESPN en Disney Plus. No recomendamos Fútbol Libre TV.

DIRECTV EN VIVO, Inglaterra vs Croacia: ver transmisión de DGo, ESPN y América TV online. (Video: Selección Crroata)
DIRECTV EN VIVO, Inglaterra vs Croacia: ver transmisión de DGo, ESPN y América TV online. (Video: Selección Crroata)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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