transmitirá el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 30 de junio desde las 8:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. ¿A qué hora está programado el inicio de este evento según la FIFA? Además de los horarios antes mencionados, recuerda que en México comenzará a la misma hora y en España a las 3:00 a.m. del miércoles 1 de julio. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, ViX Premium y ESPN (Disney Plus) son las otras opciones para mirar este cruce.

DIRECTV EN VIVO, México vs. Ecuador vía DSports y DGO: ver gratis por ESPN y Disney Plus. (Video: @miseleccionmx)
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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