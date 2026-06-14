Todo listo para el debut de una siempre candidata y 4 veces campeona del mundo. Este domingo 14 de junio, Alemania chocará ante Curazao en la Jornada 1 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026, encuentro que se vivirá desde el NRG Stadium de Houston y contará con la transmisión de DIRECTV en Latinoamérica. Pese a que Alemania no atraviesa su mejor momento, ha combinado a un equipo lleno de jóvenes figuras con nombres de experiencia como Manuel Neuer, Joshua Kimmich o Antonio Rudiger. Aquí te dejo con todos los detalles de esta transmisión.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?
DIRECTV Sports tendrá la cobertura completa del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del debut de Alemania vs. Curazao mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.
Canales de DIRECTV Sports
|Señal
|Canal
|DSports
|610 SD y 1610 HD
|DSports 2
|612 SD y 1612 HD
|DSports 3
|613 SD y 1613 HD
|DSports 4K
|614 SD y 1614 HD
La transmisión incluirá programación previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y cobertura especial desde el NRG Stadium para el debut de Alemania en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿Cómo ver DGO EN VIVO ONLINE, Alemania vs. Curazao por streaming?
A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a todas las señales de DSports y disfrutar de la cobertura integral del Mundial 2026.
Pasos para ver Brasil vs. Marruecos en DGO
- Descarga la aplicación DGO o ingresa al sitio web oficial.
- Inicia sesión con una cuenta activa.
- Selecciona la señal de DSports.
- Accede a la transmisión en vivo de Brasil vs. Marruecos.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y dispositivos de streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Fecha, horario y dónde ver Alemania vs. Curazao EN VIVO desde Argentina
- Fecha: Domingo 14 de junio de 2026
- Lugar: NRG Stadium de Houston, Estados Unidos
- Horario: 12:00 pm Perú y Colombia / 2:00 p.m. Argentina
- Canal TV: DIRECTV Sports
- Streaming: DGo