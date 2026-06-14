Todo listo para el debut de una siempre candidata y 4 veces campeona del mundo. Este domingo 14 de junio, en la Jornada 1 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026, encuentro que se vivirá desde el NRG Stadium de Houston y contará con la transmisión de DIRECTV en Latinoamérica. Pese a que Alemania no atraviesa su mejor momento, ha combinado a un equipo lleno de jóvenes figuras con nombres de experiencia como Manuel Neuer, Joshua Kimmich o Antonio Rudiger. Aquí te dejo con todos los detalles de esta transmisión.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura completa del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del debut de Alemania vs. Curazao mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

SeñalCanal
DSports610 SD y 1610 HD
DSports 2612 SD y 1612 HD
DSports 3613 SD y 1613 HD
DSports 4K614 SD y 1614 HD

La transmisión incluirá programación previa, análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas y cobertura especial desde el NRG Stadium para el debut de Alemania en la Copa Mundial FIFA 2026.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Alemania y Curazao este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Alemania y Curazao este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver DGO EN VIVO ONLINE, Alemania vs. Curazao por streaming?

A través de también será posible seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a todas las señales de DSports y disfrutar de la cobertura integral del Mundial 2026.

Pasos para ver Brasil vs. Marruecos en DGO

  1. Descarga la aplicación DGO o ingresa al sitio web oficial.
  2. Inicia sesión con una cuenta activa.
  3. Selecciona la señal de DSports.
  4. Accede a la transmisión en vivo de Brasil vs. Marruecos.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

  • Android
  • iPhone

Tablets

  • Android
  • iPad

Smart TV y dispositivos de streaming

  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast

Fecha, horario y dónde ver Alemania vs. Curazao EN VIVO desde Argentina

  • Fecha: Domingo 14 de junio de 2026
  • Lugar: NRG Stadium de Houston, Estados Unidos
  • Horario: 12:00 pm Perú y Colombia / 2:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports
  • Streaming: DGo
RTVE PLAY, LA 1 HD y DIRECTV EN VIVO — ver partido Alemania vs. Curazao por fútbol tv y Online en el Mundial 2026
Alemania y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del Grupo E desde el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Peacock TV, La 1 HD, RTVE Play, Telefe, Pio Deportes, Chilevisión y ViX Premium. (VIDEO DE RAMESHWAR PANDY EN X DE @Rameshwar8285)
SOBRE EL AUTOR

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