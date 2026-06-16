Señal de DIRECTV y DGo online para ver la transmisión de Argentina vs. Argelia por la Jornada 1 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026, este martes 16 de junio. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)
Señal de DIRECTV y DGo online para ver la transmisión de Argentina vs. Argelia por la Jornada 1 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026, este martes 16 de junio. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

Continúa el desarrollo del y es el turno del debut del vigente campeón. Este martes 16 de junio, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Argelia por la Jornada 1 del Grupo J, encuentro que se vivirá desde el Estadio Kansas City y será transmitido en Latinoamérica mediante DIRECTV Sports y DGo, a partir de las 22:00 horas Buenos Aires. A continuación, te dejo con todos los detalles para que sigas la transmisión minuto a minuto.

Argentina vs. Argelia se enfrentan por el Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Argentina vs. Argelia se enfrentan por el Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026?

Solicita el servicio en en los países de Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026.

  • Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026?

A través de es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre Argentina vs. Argelia por el Mundial de Fútbol 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la o la .

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Argelia EN VIVO por el Mundial de Fútbol 2026

  • Horario: 8:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. Argentina / 9:00 p.m. Chile
  • Partido: Argentina vs. Argelia en vivo por la Jornada 1 del Mundial 2026
  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DIRECTV Go (DGO)
  • Estadio: Estadio Kansas City de Estados Unidos
TV PÚBLICA, TYC SPORTS, TELEFE y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Argelia por TV abierta y Online | Mundial 2026 | VIDEO
Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)
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