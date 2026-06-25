Estados Unidos y Turquía se medirán este jueves 25 de junio por el liderato del Grupo D del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, desde las 22:00 horas ET / 19:00 PT, en un duelo de alto voltaje que puede reordenar por completo el cuadro de dieciseisavos de final y cambiar el recorrido de varios favoritos en la Copa del Mundo. ¿Quieres ver el partido Ecuador vs. Alemania desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el encuentro por televisión y online.
TL;DR del Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026
- 📺 DSports EN VIVO
- 💻 DGO EN VIVO
- 🕐 Hora: 9:00 p.m. de Ecuador, Perú y Colombia
- 🏟️ Sede: SoFi Stadium, Inglewood, California
- 🌎 Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026
- ⚽ Estados Unidos busca consolidarse en el primer lugar del grupo
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?
DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Nueva York, Estados Unidos.
¿Cómo ver DGO ONLINE, Ecuador vs. Alemania por streaming?
A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.
Pasos para ver Ecuador vs. Alemania en DGO
- Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
- Iniciar sesión con una cuenta activa.
- Seleccionar la señal de DSports.
- Acceder a la transmisión en vivo del partido.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
La plataforma es compatible con:
Computadoras
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Safari
- Mozilla Firefox
Teléfonos móviles
- Android
- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Horario, TV y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Turquía por la Copa Mundial FIFA 2026
- Fecha: Jueves, 25 de junio de 2026
- Partido: Estados Unidos vs. Turquía, por la jornada 3 del Grupo D del Mundial 2026
- Hora: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT (USA); 9:00 p.m. (COL/PER/ECU); 11:00 p.m. (ARG/URU);
- TV: DIRECTV Sports (DSports)
- Streaming: DGO
- Sede: SoFi Stadium, Inglewood
- Ciudad: California
- País: Estados Unidos