Dos potencias del Viejo Continente cara a cara en estos cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 10 de julio, no te pierdas la transmisión de España vs. Bélgica a través de DIRECTV vía DSports y DGo en todo Latinoamérica, un encuentro de pronóstico reservado entre dos selecciones que han ido de menos a más en el torneo. Recordemos que España viene de eliminar en el último minuto a Portugal por la mínima diferencia, mientras que Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final.
¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO, España vs. Bélgica por el Mundial 2026?
Solicita el servicio de DIRECTV Sports (DSports) en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela para seguir todas las incidencias del enfrentamiento entre España vs. Bélgica por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales de DSports para ver España vs. Bélgica
- Canal 610 SD de DSports
- Canal 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD de DSports 2
- Canal 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD de DSports 3
- Canal 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD de DSports 4K
- Canal 1614 HD de DSports 4K
Además de la transmisión del partido, DSports ofrecerá programación especial con análisis, alineaciones confirmadas, entrevistas, conferencias de prensa y toda la cobertura relacionada con la fase eliminatoria del Mundial 2026.
¿Dónde ver DGO ONLINE por Internet, España vs. Bélgica?
A través de DGO podrás seguir el partido entre España vs. Bélgica desde cualquier lugar con conexión a internet. La plataforma transmite en vivo la señal de DSports y permite acceder a toda la cobertura del Mundial FIFA 2026 desde múltiples dispositivos.
Para utilizar el servicio únicamente necesitas una suscripción activa y descargar la aplicación oficial desde Google Play Store o App Store según el equipo que utilices.
Dispositivos compatibles con DGO
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Amazon Fire TV Stick
- Apple TV
- Chromecast
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android
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¿En qué países transmite DIRECTV Sports el España vs. Bélgica?
|País
|TV
|Streaming
|Argentina
|DSports
|DGO
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|Perú
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|Venezuela
|DSports
|DGO
Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Bélgica por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (cuartosde final)
|Fecha
|Viernes 10 de julio de 2026
|Hora Argentina
|16:00
|Hora Colombia, Perú y Ecuador
|14:00
|Hora Venezuela
|15:00
|Hora Chile
|15:00
|Hora Uruguay
|16:00
|Hora Estados Unidos
|3 p.m. ET / 12 p.m. PT
|TV
|DIRECTV Sports (DSports)
|Streaming
|DGO
|Estadio
|SoFi Stadium
|Ciudad
|Los Angeles, California