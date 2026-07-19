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Mientras ydisputaban la final del , una imagen fuera del campo se robó parte de la atención. La transmisión oficial mostró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sosteniendo la Copa del Mundo en uno de los palcos del MetLife Stadium, luego de que Ronaldo Nazario, leyenda de Brasil e invitado por la FIFA, le acercara el trofeo.

La escena duró solo unos segundos, pero rápidamente se volvió viral en redes sociales. Trump observó el trofeo y conversó brevemente con el exdelantero brasileño, protagonizando una de las postales más comentadas de la jornada mientras millones de aficionados seguían la definición del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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