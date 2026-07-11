“¿Dónde nos vamos a ir?”: la frase de Dibu Martínez a Messi tras el pase a semifinales (Foto: AFP)
“¿Dónde nos vamos a ir?”: la frase de Dibu Martínez a Messi tras el pase a semifinales (Foto: AFP)

La emoción se apoderó de los jugadores argentinos tras la clasificación a las semifinales del . Luego del triunfo por 3-1 ante Suiza, Emiliano “Dibu” Martínez protagonizó una curiosa escena junto a

Mientras se abrazaba con el capitán argentino y con una persona que llevaba un chaleco de la FIFA, el arquero lanzó una frase que llamó la atención: “¿Dónde nos vamos a ir?, ¿a dónde no vamos a ir?”.

El momento reflejó la alegría del plantel por seguir en carrera en la Copa del Mundo. Argentina logró avanzar tras imponerse en el tiempo suplementario y ahora enfrentará a Inglaterra en las semifinales del torneo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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