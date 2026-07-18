La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina vs. España está programada para el domingo 19 de julio y tendrá como escenario el Estadio Nueva York/Nueva Jersey , nombre oficial que la FIFA asigna al MetLife Stadium por temas comerciales. Este recinto se encuentra en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey (Estados Unidos), pero forma parte del área metropolitana de Nueva York, uno de los mercados deportivos y mediáticos más importantes del planeta.

El partido decisivo entre Argentina y España comenzará a las 14:00 hora local de Nueva Jersey, 13:00 del centro de México y 16:00 en Argentina , en una franja pensada para la audiencia global. La elección de Nueva York/Nueva Jersey como sede responde al peso simbólico y mediático de la ciudad, su infraestructura de primer nivel y la capacidad del estadio para acoger a decenas de miles de aficionados y una gigantesca operación de broadcasting internacional.

Mikel Oyarzabal y Lionel Messi, las figuras claves del duelo entre España y Argentina. (Imagen compuesta con fotos de AFP y EFE).

Datos clave de la final del Mundial 2026

Aspecto Detalle Partido Argentina vs. España

Fecha Domingo 19 de julio de 2026

Hora local estadio 14:00 (Nueva Jersey, EE. UU.)

Nombre FIFA de la sede Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Nombre comercial MetLife Stadium

Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (área metropolitana de Nueva York)



Estadio: MetLife Stadium / Estadio Nueva York/Nueva Jersey

La FIFA utilizará la denominación “Estadio Nueva York/Nueva Jersey” durante el Mundial 2026, aunque el nombre comercial del recinto es MetLife Stadium. Este coloso fue inaugurado en 2010 y es hogar de dos franquicias históricas de la NFL: los New York Giants y los New York Jets.

En su configuración habitual para fútbol americano, el MetLife Stadium supera los 82.000 asientos, situándose entre los recintos más grandes del torneo, dependiendo de la configuración de gradas y zonas de hospitality.

Ficha del estadio de la final: Argentina vs. España

Parámetro Información Nombre FIFA Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Nombre comercial MetLife Stadium

País Estados Unidos

Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey

Área Zona metropolitana de Nueva York

Año de inauguración 2010

Capacidad estimada En torno a 82.500 espectadores



Ciudad sede: Nueva York/Nueva Jersey, un escenario global

Aunque el estadio está físicamente en Nueva Jersey, la FIFA y la mayoría de las comunicaciones oficiales se refieren a la sede como Nueva York/Nueva Jersey para destacar su integración en la región metropolitana de Nueva York. Esta área concentra millones de habitantes, tiene conexiones aéreas con todo el mundo y una enorme oferta hotelera, algo clave para recibir hinchas de Argentina, España y decenas de países neutrales.

La elección de esta sede también responde al interés de llevar la final a un mercado con fuerte presencia de comunidades latinoamericanas y europeas, capaz de ofrecer un ambiente multicultural alrededor del duelo entre la Albiceleste y La Roja. Además, el clima veraniego de la costa este estadounidense en julio suele ofrecer condiciones moderadas, aptas para un espectáculo de alto ritmo y para una experiencia agradable en las gradas.

Detalles clave del Argentina vs. España

Argentina llega a esta final como vigente campeona del mundo, después de remontar un partido dramático ante Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar su boleto al duelo decisivo. España, por su parte, arriba en un gran momento futbolístico, consolidando una generación que combina talento joven y experiencia.

El encuentro del 19 de julio pondrá frente a frente dos selecciones con enorme tradición mundialista y con hinchadas multitudinarias, por lo que se espera una asistencia superior a los 80.000 aficionados en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Las transmisiones abarcarán televisión abierta, cable y plataformas de streaming en América y Europa, con cadenas como TV Azteca, TV Pública, RTVE La 1, GOL Caracol, ESPN (Disney Plus), entre otros operadores internacionales.