La UEFA Champions League 2026-27 empieza con uno de los partidos más esperados de la jornada inaugural de la fase de liga. Atlético de Madrid visita a Liverpool este miércoles 9 de septiembre a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en el estadio de Anfield de Liverpool (Reino Unido). El conjunto inglés de Andoni Iraola viene en alza tras registrar su primer triunfo en la Premier League al vencer 2-0 al Ipswich Town con un doblete del sueco Alexander Isak. Los Reds muestran solidez ofensiva y buscan que la mística de Anfield incline la balanza desde los primeros minutos. El combinado colchonero, por su parte, llega golpeado tras sufrir una dura derrota por 3-0 frente al Athletic Club en San Mamés. El equipo muestra ciertas dudas defensivas inusuales, sumando un inicio irregular con 7 puntos en cuatro jornadas de LaLiga, por lo que este viaje a Inglaterra representa una prueba de fuego para recuperar el orden característico de Diego Simeone. Si quieres saber dónde ver el partido Atlético de Madrid vs. Liverpool en vivo y en directo GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.
¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Liverpool por la Champions League 2026-27?
El compromiso entre Atlético de Madrid y Liverpool se disputará el miércoles 9 de septiembre de 2026 en el estadio Anfield de la ciudad de Liverpool, Reino Unido. El encuentro corresponde a la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.
|País
|Hora
|Estados Unidos (ET)
|3:00 p.m.
|Estados Unidos (CT)
|2:00 p.m.
|Estados Unidos (MT)
|1:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|12:00 p.m.
|México
|1:00 p.m.
|Guatemala
|1:00 p.m.
|Honduras
|1:00 p.m.
|El Salvador
|1:00 p.m.
|Nicaragua
|1:00 p.m.
|Costa Rica
|1:00 p.m.
|Panamá
|2:00 p.m.
|Colombia
|2:00 p.m.
|Ecuador
|2:00 p.m.
|Perú
|2:00 p.m.
|Venezuela
|3:00 p.m.
|Bolivia
|3:00 p.m.
|Chile
|3:00 p.m.
|Argentina
|4:00 p.m.
|Brasil
|4:00 p.m.
|Paraguay
|4:00 p.m.
|Uruguay
|4:00 p.m.
|España
|9:00 p.m.
¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Liverpool por streaming y canales de paga?
Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.
|País
|Canal o plataforma
|Estados Unidos
|Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
|México
|FOX One, FOX+
|Guatemala
|ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
|Honduras
|ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
|Costa Rica
|ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
|Panamá
|ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
|Colombia
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Argentina
|Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
|Uruguay
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|Paraguay
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|España
|Movistar+, Movistar Liga de Campeones
Posibles alineaciones de Atlético de Madrid vs. Liverpool
Atlético de Madrid
Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Ademola Lookman; Lee Kang-in, Álex Baena. DT: Diego Simeone.
Liverpool
Alisson Becker; Ronald Araújo, Virgil van Dijk, Jacquet, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola; Alexander Isak. DT: Andoni Iraola.