La UEFA Champions League 2026-27 empieza con uno de los partidos más esperados de la jornada inaugural de la fase de liga. Atlético de Madrid visita a Liverpool este miércoles 9 de septiembre a partir de las 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT en el estadio de Anfield de Liverpool (Reino Unido). El conjunto inglés de Andoni Iraola viene en alza tras registrar su primer triunfo en la Premier League al vencer 2-0 al Ipswich Town con un doblete del sueco Alexander Isak. Los Reds muestran solidez ofensiva y buscan que la mística de Anfield incline la balanza desde los primeros minutos. El combinado colchonero, por su parte, llega golpeado tras sufrir una dura derrota por 3-0 frente al Athletic Club en San Mamés. El equipo muestra ciertas dudas defensivas inusuales, sumando un inicio irregular con 7 puntos en cuatro jornadas de LaLiga, por lo que este viaje a Inglaterra representa una prueba de fuego para recuperar el orden característico de Diego Simeone. Si quieres saber dónde ver el partido Atlético de Madrid vs. Liverpool en vivo y en directo GRATIS por televisión abierta, cuáles son los horarios en cada país y qué jugadores podrían arrancar como titulares, aquí te compartimos toda la información del enfrentamiento.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Liverpool por la Champions League 2026-27?

El compromiso entre Atlético de Madrid y Liverpool se disputará el miércoles 9 de septiembre de 2026 en el estadio Anfield de la ciudad de Liverpool, Reino Unido. El encuentro corresponde a la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

PaísHora
Estados Unidos (ET)3:00 p.m.
Estados Unidos (CT)2:00 p.m.
Estados Unidos (MT)1:00 p.m.
Estados Unidos (PT)12:00 p.m.
México1:00 p.m.
Guatemala1:00 p.m.
Honduras1:00 p.m.
El Salvador1:00 p.m.
Nicaragua1:00 p.m.
Costa Rica1:00 p.m.
Panamá2:00 p.m.
Colombia2:00 p.m.
Ecuador2:00 p.m.
Perú2:00 p.m.
Venezuela3:00 p.m.
Bolivia3:00 p.m.
Chile3:00 p.m.
Argentina4:00 p.m.
Brasil4:00 p.m.
Paraguay4:00 p.m.
Uruguay4:00 p.m.
España9:00 p.m.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Liverpool por streaming y canales de paga?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet o mediante señales deportivas premium también tendrán varias alternativas disponibles.

PaísCanal o plataforma
Estados UnidosParamount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX
MéxicoFOX One, FOX+
GuatemalaESPN Norte, Disney+ Premium Norte
HondurasESPN Norte, Disney+ Premium Norte
Costa RicaESPN Norte, Disney+ Premium Norte
PanamáESPN Norte, Disney+ Premium Norte
ColombiaESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
EcuadorESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
ArgentinaFox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
UruguayESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
ParaguayESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
EspañaMovistar+, Movistar Liga de Campeones

Posibles alineaciones de Atlético de Madrid vs. Liverpool

Atlético de Madrid

Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Ademola Lookman; Lee Kang-in, Álex Baena. DT: Diego Simeone.

Liverpool

Alisson Becker; Ronald Araújo, Virgil van Dijk, Jacquet, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Bradley Barcola; Alexander Isak. DT: Andoni Iraola.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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