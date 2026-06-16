Por la Fecha 1 del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026, las selecciones de Argentina y Argelia chocarán este martes 16 de junio en el Estadio Kansas City. Como el partido es imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina - Argelia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Argentina - Argelia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 este martes 16 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- España: 3:00 am del jueves 04 de junio
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 9:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina - Argelia?
Este martes 16 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina - Argelia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Las Estrellas, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
- Brasil: CazéTV
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ViX, FOX, FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX
- Nicaragua: ViX, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
- República Dominicana: ViX, Pio Deportes