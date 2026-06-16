Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Argentina - Argelia por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Argentina - Argelia por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Por la Fecha 1 del Grupo J de la Copa Mundial de Fútbol 2026, las selecciones de Argentina y Argelia chocarán este martes 16 de junio en el Estadio Kansas City. Como el partido es imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Argentina - Argelia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Argentina - Argelia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina - Argelia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina - Argelia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 este martes 16 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 9:00 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 8:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 6:00 pm
  • México (CDMX): 7:00 pm
  • España: 3:00 am del jueves 04 de junio
  • Puerto Rico: 9:00 pm
  • Panamá: 8:00 pm                     
  • Costa Rica: 7:00 pm
  • República Dominicana: 9:00 pm
  • El Salvador: 7:00 pm
  • Guatemala: 7:00 pm
  • Honduras: 7:00 pm
  • Nicaragua: 7:00 pm
  • Argentina: 10:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 10:00 pm
  • Uruguay: 10:00 pm
  • Chile (Santiago): 9:00 pm
  • Paraguay: 10:00 pm
  • Bolivia: 9:00 pm
  • Venezuela: 9:00 pm
  • Ecuador: 8:00 pm
  • Perú: 8:00 pm
  • Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina - Argelia?

Este martes 16 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina - Argelia por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, Las Estrellas, ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
  • Brasil: CazéTV
  • Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo, ditu, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Disney+ Premium Sur, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium Argentina, Canal 5 Uruguay, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: ViX, FOX, FOX+
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador, ViX
  • Nicaragua: ViX, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
  • República Dominicana: ViX, Pio Deportes
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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