Argentina juega ante Egipto en el Estadio Atlanta, el martes 7 de julio, por los octavos de final del Mundial 2026. El partido comienza a las 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/PER/ECU), 10:00 (MEX) en el Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo por TV y Streaming Online? Te comparto la lista de horarios por país, canales por señal abierta y cable para seguir la cobertura completa desde cualquier plataforma digital.

El vigente campeón del mundo, Argentina, se mide ante una de las grandes sorpresas del torneo: Egipto. La Albiceleste llega con la urgencia de recuperar su mejor versión y confirmar su lugar entre los ocho mejores, objetivo que consiguió en cuatro de los últimos cinco Mundiales. Enfrente estará una selección egipcia que, tras no haber ganado nunca en fases finales hasta esta Copa, ya se instaló entre los 16 mejores y ahora busca prolongar su sueño mundialista y dar un nuevo golpe de autoridad.

¿Dónde ver Argentina-Egipto EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Revisa la tabla de canales de TV y plataformas online para ver Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026, organizada por país.

País / Región TV abierta / cable principales Streaming oficial / apps principales Argentina TyC Sports, TV Pública, Telefe, DSports (DirecTV), América TV (feed internacional) DGO (DirecTV), Paramount+, DAZN, América tvGO Perú América TV, DSports (DirecTV) DGO, Paramount+, DAZN, América tvGO Chile DSports (DirecTV) es el canal que lo transmite en TV de pago DGO, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium Colombia DSports (DirecTV) DGO, Paramount+, DAZN Ecuador DSports (DirecTV) DGO, Paramount+, DAZN Uruguay DSports (DirecTV) DGO, Paramount+, DAZN Venezuela DSports (DirecTV) DGO, Paramount+ Bolivia DSports (DirecTV) y otros operadores de cable vinculados DGO, Paramount+, DAZN México Azteca 7 (TV abierta) ViX (streaming), otras apps con derechos de Mundial 2026 en la región Estados Unidos FOX, Fox Sports, Telemundo (TV) Peacock (español, vía Telemundo), FuboTV, apps FOX, plataformas oficiales de FIFA+ según derechos Canadá TSN, CTV (inglés), RDS (francés) TSN app, CTV app, RDS app España DAZN, Movistar+ (canales con derechos del Mundial) DAZN España, Movistar+ online Brasil Globo / SporTV (red de derechos del Mundial) Globoplay y apps vinculadas al paquete Mundial 2026 Otros países Latam Principalmente DSports (DirecTV) vía cable/satélite DGO, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium según país

En Sudamérica, el eje de la transmisión de Argentina vs. Egipto son DirecTV y su señal DSports, tanto en TV por cable/satélite como a través de DGO, que se complementan con Paramount+ y DAZN en la mayoría de países. En Argentina además se suma una fuerte cobertura en TV abierta (TyC Sports, TV Pública y Telefe) , lo que facilita el acceso masivo al partido.

En Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela el usuario debe buscar principalmente DSports en su operador de TV y luego considerar DGO y Paramount+ como alternativas si prefiere verlo online en móviles o Smart TV. México y Estados Unidos se apoyan en sus propias cadenas: Azteca 7 y ViX en México, mientras que FOX, Telemundo, Peacock y otras plataformas como FuboTV cubren el encuentro en Estados Unidos.

En España y otros países europeos, el acceso se centraliza en DAZN y Movistar+ con los paquetes del Mundial 2026, por lo que el usuario debe verificar su suscripción para encontrar el canal o la sección específica del Mundial dentro de la plataforma.

¿A qué hora juega Argentina vs. Egipto EN VIVO HOY martes 7 de julio?

Revisa la tabla de horarios por país para ver el partido entre Argentina vs. Egipto EN VIVO este martes 7 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / Región Hora local del partido Argentina 13:00 Uruguay 13:00 Brasil (horario principal) 13:00 Paraguay 13:00 España 18:00 Chile 12:00 Bolivia 12:00 Venezuela 12:00 Estados Unidos (Miami / Nueva York / Washington D.C.) 12:00 Perú 11:00 Colombia 11:00 Ecuador 11:00 México 10:00

Alineaciones posibles de Argentina y Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Nicolás González; Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Egipto: Mostafa Oufa; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Rami Rabia; Marwan Atteya, Hamdy Fathy; Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Ziko; Omar Marmoush.