Argentina e Inglaterra se citan en una semifinal electrizante del Mundial 2026. La selección de Lionel Messi llega con experiencia y liderazgo, pero no sin esfuerzo: la Albiceleste superó momentos críticos y exhibió resiliencia táctica y mental. El encuentro será hoy, miércoles 15 de julio a partir de las 16:00 horas (Buenos Aires), 15:00 hora del Este desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en Georgia, Estados Unidos . ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo? Te comparto la lista de canales TV abierta, cable y streaming online; además, de los horarios por país para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

Por un lado está la Albiceleste de Messi, que llega con más dudas que aciertos, luego de sus agónicas clasificaciones a la siguiente instancia. Scaloni deberá corregir más de la cuenta si quiere tener una defensa sólida que pueda contra los ingleses. Del otro lado, Inglaterra, capitaneada por Harry Kane, presenta un bloque físico y contundente capaz de decidir duelos en cualquier momento. Partido de altas exigencias donde la calidad individual, la estrategia y la gestión emocional marcarán quién avanza a la final.

Los enfrentamientos Inglaterra vs Argentina trascienden la mera competencia: son choques cargados de historia y rivalidad. En 14 duelos oficiales, Inglaterra domina el historial con seis victorias, Argentina suma tres y hubo cinco empates. En Mundiales se cruzaron cinco veces: Inglaterra ganó tres, hubo un empate que se decidió a penaltis a favor de Argentina y Argentina firmó una victoria directa. El último cruce data de 2005, un amistoso en Ginebra que terminó 3-2 para Inglaterra.

¿Dónde ver Argentina - Inglaterra EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

El Argentina vs. Inglaterra del miércoles 15 de julio (semifinal Mundial 2026) se verá en TV abierta, cable y varias plataformas de streaming según país; abajo tienes la tabla organizada por región y país.

País TV abierta / cable Streaming / online Argentina TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports (DirecTV Sports). TyC Sports Play, TyC Play, DGO (DirecTV GO), Mi Telefe, Flow, Telecentro Play, Disney+ Premium, Paramount+. Perú América Televisión. América tvGO, DGO (cobertura Sudamérica). Colombia Win Sports, RCN TV, Caracol TV. Win Sports Online (Win Play), Canal RCN App, plataformas digitales de Caracol TV, DGO (Sudamérica). Chile ChileVisión, ChileVisión 4K. ChileVisión Web, DGO (Sudamérica). Uruguay AUF.TV, Canal 5. AUF.TV online y apps oficiales. Paraguay GEN, Canal Trece, Unicanal. Plataformas digitales de cada canal, DGO (Sudamérica). Ecuador Teleamazonas. Sitio y app de Teleamazonas, DGO (Sudamérica). Bolivia Entel Gol, Tigo Sports, Red Uno, Unitel. Tigo Sports App, plataformas online de Entel Gol, Red Uno y Unitel. Venezuela Televen. Plataforma online de Televen, DGO (Sudamérica). Toda Sudamérica DSports, cadenas locales listadas arriba. DGO, Paramount+, DAZN, DirecTV 4K como opciones regionales.

¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra HOY 15 de julio por la semifinal?

Argentina: 16 horas

Uruguay: 16 horas

Brasil: 16 horas

Paraguay: 16 horas

Chile: 15 horas

Bolivia: 15 horas

Venezuela: 15 horas

Colombia: 14 horas

Ecuador: 14 horas

Perú: 14 horas

México: 13 horas

Reino Unido: 18 horas

Posibles alineaciones Inglaterra vs Argentina, semifinal Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

Inglaterra: Jordan Pickford, Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Anthony Gordon; Harry Kane.