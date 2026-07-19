¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO y EN DIRECTO, por la gran final de la Copa del Mundo 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo con Lionel Messi y Lamine Yamal? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina a las 4:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Nueva York.

Previa del Argentina vs. España por el Mundial 2026:

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO en Perú?

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina vs. España se podrá ver EN VIVO en Perú a través de América TV por señal abierta y DSports (DirecTV Sports) por televisión por cable. Además, el partido estará disponible vía streaming en DGO, América tvGO, Disney+ Premium y Paramount+. El encuentro se disputará este domingo 19 de julio desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO en España?

En España, el partido podrá seguirse por La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones. El encuentro comenzará a las 21:00 horas (9:00 p.m.) y definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO en Argentina?

Los aficionados en Argentina podrán seguir el partido por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports y DGO. También estará disponible en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El duelo iniciará a las 16:00 horas (4:00 p.m.).

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO en México?

En México, la transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX, además de las plataformas digitales de TV Azteca. El partido arrancará a las 14:00 horas (2:00 p.m.) y definirá al campeón de la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la gran final será transmitida por FOX, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock, fuboTV, Tubi y la FOX Sports App, dependiendo del idioma y la plataforma elegida. El encuentro comenzará a las 4:00 p.m. (ET), 3:00 p.m. (CT), 2:00 p.m. (MT) y 1:00 p.m. (PT).

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)