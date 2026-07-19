Argentina y España se enfrentan para definir al nuevo monarca del fútbol en la gran final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), en un duelo de pronóstico reservado entre dos selecciones que buscan bordar una estrella más a su escudo. El decisivo partido está programado para las 15:00 horas ET / 12:00 PT , un horario confirmado en la agenda internacional y clave para la audiencia de América, Europa y Asia. Si quieres ver el partido Argentina vs. España en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.

La Roja de Luis de la Fuente sellaron su pase a esta instancia tras vencer 2-0 a Francia en las semifinales. El combinado ibérico se destaca como la mejor defensa de la Copa del Mundo, habiendo encajado solo un gol en las fases previas. Por su parte, La Albiceleste dirigida por Lionel Scaloni selló su boleto a la definición por el título de una dramática manera al imponerse por 2-1 a Inglaterra en la misma instancia.

TV Pública (Canal 7) transmite la final entre Argentina vs. España EN VIVO y EN DIRECTO HOY por la final este 19 de julio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver el partido Argentina vs. España EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?

Para ver Argentina vs. España por la final del Mundial 2026, la referencia principal en Sudamérica será DirecTV Sports, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo. Además, los usuarios podrán seguir el partido vía streaming mediante DGO y Paramount+, que han sido confirmadas como plataformas con derechos oficiales para este choque en distintos países sudamericanos.

En México, la transmisión destacada se concentrará en la familia de canales de TUDN y Televisa, mientras que ViX ofrecerá el Argentina vs. España con el Pase Mundial para quienes prefieran verlo online. En Chile el encuentro irá en vivo por Chilevisión, y otros mercados como España, Estados Unidos y Brasil lo emitirán a través de DAZN/Movistar+, FOX/Telemundo y señales como Globo o SporTV, respectivamente, siempre mediante las plataformas oficiales del Mundial 2026.

País / Región TV con derechos del Mundial 2026 Streaming oficial / apps Perú DIRECTV vía señal DSPORTS (cable/satélite). DGO (app de DIRECTV) y Paramount+. Colombia DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Ecuador DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Chile DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Argentina DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Uruguay DIRECTV vía DSPORTS. DGO y Paramount+. Paraguay DIRECTV (con señal DSPORTS regional). DGO y Paramount+. Venezuela DIRECTV (DSPORTS) donde esté disponible. DGO y Paramount+. México ViX Premium (derechos exclusivos de este partido). ViX Premium (online y app). España DIRECTV no aplica; señal local con derechos FIFA (no especificada en fuentes). Plataforma oficial de la cadena local (no detallada). Estados Unidos (hispano) Cadenas con derechos FIFA 2026 no detalladas en la nota (ej. networks locales). ViX en mercados donde tenga derechos, más apps de cadenas locales. Centroamérica (Méx. referencia hora) Cadenas regionales con derechos FIFA; DIRECTV donde opere. ViX y apps de cableoperadores con derechos. Brasil Señal local con derechos (Globo/TV cerrada, no especificada en las notas). App oficial de la señal local con derechos. Japón TV japonesa con derechos del Mundial 2026 (no especificada). Plataformas de la TV japonesa con derechos. Global (legal online) Depende de operador con derechos de cada país. Apps oficiales con geobloqueo (DGO, ViX, Paramount+, etc.).

¿A qué hora juega Argentina vs. España EN VIVO HOY 19 de julio por la final del Mundial 2026?

El Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del lunes 20. En México el partido comenzará a las 13:00 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a la 2:00 p. m.; y en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela arrancará a las 4:00 p. m .

En España el choque está previsto para las 21:00 horas , y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en East Rutherford (MetLife Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Argentina vs. España por la gran final de la Copa Mundial 2026.

País / Región Hora local del partido Australia vs Egipto España 9:00 p. m. / 21:00. Argentina 4:00 p. m. / 16:00. Paraguay 4:00 p. m. / 16:00. Uruguay 4:00 p. m. / 16:00. Brasil 4:00 p. m. / 16:00. (zona principal). Chile 3:00 p. m. / 15:00. Bolivia 3:00 p. m. / 15:00. Venezuela 3:00 p. m. / 15:00. Puerto Rico 3:00 p. m. / 15:00. República Dominicana 3:00 p. m. / 15:00. Colombia 2:00 p. m. / 14:00. Perú 2:00 p. m. / 14:00. Ecuador 2:00 p. m. / 14:00. Panamá 2:00 p. m. / 14:00. México (tiempo del centro) 1:00 p. m. / 13:00. Guatemala 1:00 p. m. / 13:00. Nicaragua 1:00 p. m. / 13:00. Costa Rica 1:00 p. m. / 13:00. El Salvador 1:00 p. m. / 13:00. Honduras 1:00 p. m. / 13:00. Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington) 3:00 p. m. / 15:00. Estados Unidos – Hora del Centro 2:00 p. m. / 14:00. Estados Unidos – Hora de la Montaña 1:00 p. m. / 13:00. Estados Unidos – Hora del Pacífico 12:00 p. m. / 12:00. Japón 4:00 a. m. del domingo 20 de julio Otros países con huso similar a España 9:00 p. m. / 21:00.

MiTelefe transmite la final entre Argentina vs España por el Mundial 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. (Foto: Composición Mag)

Últimos 5 partidos de Francia y España

Selección Fecha Rival Marcador Argentina 15/07/26 Inglaterra Inglaterra 1–2 Argentina Argentina 12/07/26 Suiza Argentina 3–1 Suiza Argentina 07/07/26 Egipto Argentina 3-2 Egipto Argentina 03/07/26 Cabo Verde Argentina 3–2 Cabo Verde Argentina 28/06/26 Jordania Jordania 1–3 Argentina España 14/07/26 Francia Francia 0-2 España España 10/07/26 Bélgica España 2-1 Bélgica España 06/07/26 Portugal Portugal 0–1 España España 02/07/26 Austria España 3–0 Austria España 26/06/26 Uruguay Uruguay 0–1 España

Alineaciones posibles de Argentina y España para la final del Mundial 2026

Posible alineación de Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez.

Posible alineación de España (4-2-4): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.