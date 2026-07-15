¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales de la Copa del Mundo 2026? ¿Qué canales transmitirán este duelo con Lionel Messi y Harry Kane? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina a las 4:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Atlanta.

Previa del Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026:

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en Perú?

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina vs. Inglaterra se podrá ver EN VIVO en Perú a través de América TV por señal abierta y DSports (DirecTV Sports) por televisión por cable. Además, el partido estará disponible vía streaming en DGO, América tvGO, Disney+ Premium y Paramount+. El encuentro se disputará este miércoles 15 de julio desde las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en España?

En España, el partido podrá seguirse por La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones. El encuentro comenzará a las 21:00 horas (9:00 p.m.) y definirá al segundo finalista del Mundial 2026.

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en Argentina?

Los aficionados en Argentina podrán seguir el partido por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports y DGO. También estará disponible en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El duelo iniciará a las 16:00 horas (4:00 p.m.).

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en México?

En México, la transmisión estará a cargo de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX, además de las plataformas digitales de TV Azteca. El partido arrancará a las 14:00 horas (2:00 p.m.) y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver Argentina vs. Inglaterra EN VIVO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la semifinal será transmitida por FOX, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock, fuboTV, Tubi y la FOX Sports App, dependiendo del idioma y la plataforma elegida. El encuentro comenzará a las 4:00 p.m. (ET), 3:00 p.m. (CT), 2:00 p.m. (MT) y 1:00 p.m. (PT).

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Video: AFA)