Bélgica y Senegal juegan este miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Seattle (Lumen Field), Washington, Estados Unidos. El cuadro que tiene a Kevin De Bruyne como su principal figura buscará dar un golpe de autoridad. Mientras que el conjunto de Sadio Mané quiere escribir su propia historia en el magno evento.
¿A qué hora juega Bélgica vs. Senegal en Estados Unidos?
Revisa el horario del partido entre Bélgica contra Senegal según tu localidad en los Estados Unidos.
|Zona horaria (Localidad)
|Hora
|Tiempo del Pacífico (PT) (Los Ángeles, Vancouver)
|13:00 horas
|Tiempo de la Montaña (MT) (Denver, Calgary)
|14:00 horas
|Tiempo del Centro (CT) (Dallas, Chicago)
|16:00 horas
|Tiempo del Este (ET) (Miami, Nueva York, Toronto)
|17:00 horas
¿Canales TV de EE.UU. que transmiten el Bélgica vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026?
Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Bélgica vs. Senegal EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.
|Tipo de señal
|Canal/Plataforma
|Detalle
|TV por cable/satélite (inglés)
|FOX Network
|Señal principal de FOX con derechos del Mundial 2026 en EE. UU.
|TV por cable/satélite (inglés)
|FOX One
|Canal de la familia FOX que también emite partidos del Mundial 2026.
|TV abierta/cable (español)
|Telemundo
|Señal en español con derechos de la Copa del Mundo 2026 en EE. UU.
Canales de TV para ver Bélgica vs. Senegal EN VIVO y EN DIRECTO
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, América Televisión, América tvGO, Paramount+, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes
En México, el duelo entre Bélgica vs. Senegal será transmitido EN VIVO por ViX. Ingresa a la plataforma para que puedas seguir todas las emociones de este compromiso que promete cautivar de principio a fin.