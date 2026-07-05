Erling Haaland de un lado y Vinicius Júnior del otro, en un duelo muy parejo por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. Este domingo 5 de julio, el Metlife Stadium albergará el encuentro de Brasil vs. Noruega y aquí te cuento cuáles son los canales de TV y los horarios en diferentes partes del mundo, para que puedas seguir todas las incidencias minuto a minuto. Recordemos que Brasil viene de eliminar a Japón en los 16avos, mientras que Noruega hizo lo propio en un duelo bastante cerrado contra Costa de Marfil.
¿Dónde ver Brasil — Noruega EN VIVO en TV Abierta y Online? Horarios del partido
Todo ha quedado listo para que puedas ver el partido de Brasil vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO en canales de TV Abierta, de paga y streaming online, este domingo 5 de julio, en lo que será el tercer duelo de los octavos de final de este Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los horarios y dónde puedes ver Brasil-Noruega desde diferentes partes de Latinoamérica.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|TyC Sports, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|5:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|4:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|3:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|2:00 p.m.
|Ecuador
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|3:00 p.m.
|México
|Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium
|2:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|4:00 p.m. ET
|España
|TVE La 1, RTVE Play, DAZN Mundial, La 2Cat y Movistar Plus
|10:00 p.m.
|Paraguay
|TiGo Sports, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|5:00 p.m.
|Perú
|América TV, TVGo, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|3:00 p.m.
|Uruguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|5:00 p.m.
|Venezuela
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
Brasil vs. Noruega: posibles alineaciones
- Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Jr.; Gabriel Martinelli.
- Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.
Fecha, horario y TV para ver Brasil vs. Noruega EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Domingo 05 de julio de 2026
- Lugar: Metlife Stadium de New Jersey, New York, Estados Unidos
- Horario: 4:00 p.m. ET / 10:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX
- Canal TV: La 1, RTVE Play, DAZN y Movistar+ (España); FOX y Telemundo (USA); TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)