Consulta dónde puedes ver Brasil vs. Noruega EN VIVO, con Vinicius y Haaland, este domingo 5 de julio, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: @cbf_futebol / @nff_landslag / Composición Depor)
Consulta dónde puedes ver Brasil vs. Noruega EN VIVO, con Vinicius y Haaland, este domingo 5 de julio, por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: @cbf_futebol / @nff_landslag / Composición Depor)

Erling Haaland de un lado y Vinicius Júnior del otro, en un duelo muy parejo por los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. Este domingo 5 de julio, el Metlife Stadium albergará el encuentro de Brasil vs. Noruega y aquí te cuento cuáles son los canales de TV y los horarios en diferentes partes del mundo, para que puedas seguir todas las incidencias minuto a minuto. Recordemos que Brasil viene de eliminar a Japón en los 16avos, mientras que Noruega hizo lo propio en un duelo bastante cerrado contra Costa de Marfil.

Brasil vs. Noruega se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Brasil vs. Noruega se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver Brasil — Noruega EN VIVO en TV Abierta y Online? Horarios del partido

Todo ha quedado listo para que puedas ver el partido de Brasil vs. Noruega EN VIVO y EN DIRECTO en canales de TV Abierta, de paga y streaming online, este domingo 5 de julio, en lo que será el tercer duelo de los octavos de final de este Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los horarios y dónde puedes ver Brasil-Noruega desde diferentes partes de Latinoamérica.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaTyC Sports, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo5:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium4:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports2:00 p.m.
EcuadorParamount+, DIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.
MéxicoCanal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium2:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo4:00 p.m. ET
EspañaTVE La 1, RTVE Play, DAZN Mundial, La 2Cat y Movistar Plus10:00 p.m.
ParaguayTiGo Sports, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo5:00 p.m.
PerúAmérica TV, TVGo, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo3:00 p.m.
UruguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo5:00 p.m.
VenezuelaParamount+, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.

Brasil vs. Noruega: posibles alineaciones

  • Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Jr.; Gabriel Martinelli.
  • Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Fecha, horario y TV para ver Brasil vs. Noruega EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Domingo 05 de julio de 2026
  • Lugar: Metlife Stadium de New Jersey, New York, Estados Unidos
  • Horario: 4:00 p.m. ET / 10:00 p.m. España / 2:00 p.m. CDMX
  • Canal TV: La 1, RTVE Play, DAZN y Movistar+ (España); FOX y Telemundo (USA); TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
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