¿Dónde ver Brasil vs. Haití EN VIVO y EN DIRECTO, por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo de la ‘Verdeamarela’? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), DAZN y Paramount+. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Brasil a las 9:30 p.m., con dos horas menos en Perú y tres horas menos en México. No te pierdas este encuentro que se disputará este viernes 19 de junio en el Estadio de Filadelfia.

Dónde ver Brasil vs Haití: transmisión de DIRECTV, ESPN y TV Azteca. (Video: @brasil)

¿Dónde ver Brasil vs Haití en Brasil?

El partido entre Brasil vs Haití se podrá ver por señal abierta a través de TV Globo. Asimismo, los aficionados que tengan televisión por suscripción podrán seguir el encuentro mediante SporTV. También estará disponible en las plataformas digitales de Globo y en canales asociados con derechos del Mundial 2026, como Caze TV.

¿Dónde ver Brasil vs Haití en Perú?

En Perú, la transmisión oficial estará a cargo de América Televisión en señal abierta. Además, quienes cuenten con DIRECTV podrán seguir el partido por DSports, mientras que los usuarios de streaming podrán verlo mediante DGO.

¿Dónde ver Brasil vs Haití en Argentina?

Los aficionados de ambos equipos podrán seguir el encuentro por Telefe en televisión abierta. También estará disponible en TyC Sports para los suscriptores de cable y en DSports a través de DIRECTV, además de sus respectivas plataformas digitales.

¿Dónde ver Brasil vs Haití en México?

En territorio mexicano, el compromiso será transmitido por Televisa-Univision y TV Azteca en señal abierta. Además, podrá verse por TUDN en televisión de paga y mediante ViX en streaming.

¿Dónde ver Brasil vs Haití en Colombia?

Los derechos de transmisión corresponden a Caracol Televisión y Canal RCN en señal abierta. También podrá verse por Win Sports y DSports para quienes dispongan de televisión por suscripción.

¿Dónde ver Brasil vs Haití en Ecuador?

El encuentro podrá seguirse por Teleamazonas en señal abierta. Asimismo, los suscriptores de DIRECTV tendrán acceso al partido mediante DSports y la plataforma DGO.

¿Dónde ver Brasil vs Haití en España?

Los aficionados es España podrán ver el partido por RTVE en señal abierta, dependiendo de la programación establecida para el Mundial. Además, DAZN ofrece cobertura completa del torneo a través de sus plataformas de streaming y operadores asociados.

¿Dónde ver Brasil vs Haití en Paraguay?

En Paraguay, el duelo estará disponible por Trece y Telefuturo en señal abierta. Los usuarios de televisión por suscripción también podrán seguirlo mediante Tigo Sports y DSports.

¿Dónde ver Brasil vs Haití en Chile?

Los hinchas que estén en dicho país podrán ver el encuentro por Chilevisión (CHV) en señal abierta, canal que cuenta con derechos para emitir partidos del Mundial 2026. También estará disponible en DSports y DGO para los suscriptores de DIRECTV.