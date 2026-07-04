Durante décadas, Marruecos y Canadá observaron las rondas decisivas de los Mundiales desde la periferia del fútbol internacional. Este sábado, en Houston, ambos llegan a un escenario que parecía improbable hace apenas unos años: un partido de eliminación directa que puede colocarlos entre las ocho mejores selecciones del planeta. Lo que está en juego trasciende una simple clasificación. Para Marruecos representa la oportunidad de consolidarse definitivamente entre las nuevas potencias del fútbol mundial; para Canadá, la posibilidad de firmar el mayor resultado de su historia en una Copa del Mundo.

El crecimiento de Canadá ha sido uno de los procesos más consistentes del último ciclo mundialista. La llegada de Jesse Marsch aceleró una transformación que comenzó antes del Mundial y que hoy se refleja en un equipo con identidad propia, capaz de presionar alto, competir físicamente y sostener la intensidad durante noventa minutos. Ya no depende exclusivamente de las carreras de Alphonso Davies ni de la inspiración de Jonathan David. La fortaleza canadiense radica en un colectivo que ha aprendido a convivir con la exigencia de los grandes torneos.

Marruecos, por su parte, afronta un desafío diferente. Después de sorprender al mundo en Qatar 2022, la selección africana ha tenido que adaptarse a un nuevo estatus. Ya no juega desde el anonimato ni desde el papel de víctima. Ahora es un rival estudiado, respetado y obligado a asumir la iniciativa en muchos partidos. La aparición de nuevas figuras y la continuidad de un bloque experimentado han permitido sostener la competitividad de una generación que sigue ampliando los límites del fútbol marroquí.

El cruce del NRG Stadium enfrentará dos selecciones que han llegado hasta aquí por caminos distintos, pero con una misma ambición: demostrar que su crecimiento no es una excepción pasajera. El vencedor avanzará a los cuartos de final para medirse con el ganador de Francia vs. Paraguay y quedará a solo tres partidos de disputar una final mundialista.

TL;DR del Marruecos vs. Canadá

🏆 Octavos de final del Mundial FIFA 2026

📍 NRG Stadium de Houston, Texas

🕚 11:00 a.m. CDMX | 1:00 p.m. ET | 10:00 a.m. PT

Marruecos busca reafirmar su lugar entre las selecciones más competitivas del torneo.

Canadá intenta alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

🎟️ El ganador enfrentará a Francia o Paraguay.

Cuando el crecimiento deja de ser una promesa

Pocas selecciones han progresado tanto en los últimos años como Marruecos y Canadá. Sin embargo, sus trayectorias reflejan modelos distintos. Mientras el fútbol marroquí ha construido una red de talento que conecta academias locales con los principales clubes europeos, Canadá ha desarrollado una identidad basada en el dinamismo, la intensidad física y la evolución de una generación que llegó a la élite prácticamente al mismo tiempo.

La sensación es que ambos proyectos han superado la etapa de las promesas. Ahora buscan algo más difícil: mantenerse entre los protagonistas cuando la presión aumenta y los márgenes de error desaparecen.

La batalla táctica que puede decidir la eliminatoria

El espacio detrás de los laterales

Tanto Marruecos como Canadá utilizan laterales con una enorme influencia ofensiva. La presencia de Achraf Hakimi y Alphonso Davies obliga a los extremos rivales a realizar un trabajo defensivo constante. Cada subida genera ventajas en ataque, pero también abre espacios que pueden ser explotados en transición.

La presión canadiense contra la salida marroquí

Uno de los sellos de Jesse Marsch es la presión agresiva tras pérdida. Canadá intentará incomodar la construcción desde atrás y forzar errores cerca del área rival. La incógnita será cuánto riesgo puede asumir sin dejar metros para que Marruecos encuentre a sus futbolistas más desequilibrantes.

La gestión de los momentos críticos

Los partidos de eliminación directa suelen decidirse en fases muy concretas: los minutos posteriores a un gol, el tramo final de cada tiempo o las secuencias de máxima presión emocional. Marruecos ha demostrado en torneos recientes una capacidad notable para controlar esos escenarios. Canadá intentará responder desde la energía y el ritmo.

¿Dónde ver Marruecos vs. Canadá EN VIVO hoy? Canales de TV, streaming y horarios por país

El partido entre Marruecos y Canadá por los octavos de final del Mundial FIFA 2026 se jugará este sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston, Texas. A continuación, consulta los horarios y las señales oficiales para seguir el encuentro en América Latina, Estados Unidos y España.

País Hora local TV abierta / Cable Streaming México 11:00 a.m. Azteca 7, Canal 5, TUDN ViX Premium Guatemala 11:00 a.m. Tigo Sports Tigo Sports App Honduras 11:00 a.m. Canal Deportes TVC Deportestvc.com El Salvador 11:00 a.m. Canal 4 TCS TCS Go Nicaragua 11:00 a.m. Canal 10 Claro Video Costa Rica 12:00 p.m. Teletica Canal 7, Repretel TD Max Panamá 12:00 p.m. RPC TV, TVMAX TVMAX Plus Colombia 12:00 p.m. Caracol TV, Canal RCN Caracol Play Ecuador 12:00 p.m. Teleamazonas, DSports DGO Perú 12:00 p.m. América TV, DSports DGO Estados Unidos (ET) 1:00 p.m. FOX, Telemundo FOX One, Peacock Bolivia 1:00 p.m. Tigo Sports, DSports DGO Venezuela 1:00 p.m. Televen, DSports DGO República Dominicana 1:00 p.m. CDN Deportes CDN App Puerto Rico 1:00 p.m. Telemundo PR Peacock Paraguay 2:00 p.m. SNT, Telefuturo, Tigo Sports Tigo Sports App Chile 2:00 p.m. Chilevisión, DSports DGO Argentina 2:00 p.m. TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO Uruguay 2:00 p.m. Canal 4, Canal 10, DSports DGO Brasil 2:00 p.m. Globo, SporTV Globoplay España 7:00 p.m. DAZN DAZN App

Posibles alineaciones del Marruecos vs. Canadá

Marruecos Canadá Bono Crépeau Hakimi Johnston Aguerd Bombito El Yamiq Cornelius Mazraoui Davies Amrabat Eustáquio Ounahi Koné Saibari Buchanan Brahim Díaz Osorio Ez Abde Ahmed En-Nesyri Jonathan David

Datos del partido

Detalle Información Partido Marruecos vs. Canadá Instancia Octavos de final Fecha Sábado 4 de julio de 2026 Estadio NRG Stadium Ciudad Houston, Texas Hora CDMX 11:00 a.m. Hora ET 1:00 p.m. Hora PT 10:00 a.m. Rival en cuartos Francia o Paraguay

Tres futbolistas que pueden marcar la diferencia

Achraf Hakimi (Marruecos)

Su influencia va mucho más allá de la banda derecha. Es uno de los principales generadores de superioridades numéricas y una amenaza constante cuando encuentra espacios para acelerar.

Ismael Saibari (Marruecos)

Capaz de jugar entre líneas, atacar espacios reducidos y llegar al área desde segunda línea. Su evolución ha añadido nuevas variantes ofensivas al conjunto africano.

Alphonso Davies (Canadá)

La velocidad sigue siendo su principal virtud, pero su lectura táctica ha mejorado considerablemente. Cuando encuentra metros para correr, cambia la dinámica de cualquier partido.

FAQ: Preguntas frecuentes del Marruecos vs. Canadá

¿A qué hora juega Marruecos vs. Canadá?

El partido comienza a las 11:00 a.m. del Centro de México, 1:00 p.m. ET y 10:00 a.m. PT.

¿Dónde se juega el encuentro?

En el NRG Stadium de Houston, Texas.

¿Qué obtiene el ganador?

La clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

¿Quién será el rival en la siguiente ronda?

El vencedor enfrentará al ganador de Francia vs. Paraguay.

¿Es el partido más importante en la historia de Canadá?

Por la instancia y el contexto, está entre los encuentros más trascendentes que ha disputado la selección canadiense en una Copa del Mundo.

Lectura de Noé Yactayo

“Los Mundiales suelen separar a las selecciones que sueñan de las que están preparadas para convertir esos sueños en realidad. Este cruce parece diseñado precisamente para responder esa pregunta.

Marruecos posee más experiencia en partidos de máxima exigencia y probablemente cuenta con una plantilla algo más profunda, pero Canadá ha reducido la distancia competitiva hasta un punto que hace difícil hablar de una diferencia clara. La selección norteamericana ya no compite desde la ilusión; compite desde la convicción.

Lo más interesante del encuentro es que ambos equipos llegan convencidos de su identidad. Ninguno necesita alterar radicalmente su propuesta para competir. Marruecos intentará controlar los ritmos y seleccionar mejor los momentos para acelerar; Canadá buscará aumentar el volumen físico y emocional del partido para convertirlo en un desafío incómodo.

La sensación es que la eliminatoria se resolverá lejos de los focos. No necesariamente por una genialidad individual, sino por la capacidad de uno de los dos equipos para gestionar mejor los pequeños detalles: una presión coordinada, una cobertura defensiva o una transición bien ejecutada. En partidos como este, los cuartos de final suelen pertenecer al equipo que comete menos errores antes que al que produce más brillantez".

ESPN EN VIVO, Canadá vs. Marruecos en directo: ver gratis Disney Plus y DSports (DIRECTV). (Video: @canadasoccer)