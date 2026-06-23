Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Colombia vs. RD Congo EN VIVO HOTY 23 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce cómo ver por TV y señal online el partido Colombia vs. RD Congo EN VIVO HOTY 23 de junio por la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Un partido decisivo para Néstor Lorenzo. Luego de salir ganador en su debut, la Selección de Colombia juega contra RD Congo hoy, martes 23 de junio desde las 21:00 horas CT / 22:00 horas ET, cuando se enfrenten por la primera fecha del grupo K en el Estadio Guadalajara. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto la lista de canales de TV señal abierta, cable y streaming online para seguirlo desde cualquier plataforma online.

Instalado en Guadalajara como bastión de este Mundial, el seleccionado colombiano consolidó su plan de trabajo en una ciudad que ya asumió como localía estratégica. La buena noticia del Tricolor es que Jhon Córdoba se recuperó y está al 100% de sus capacidades para jugar con los africanos. Por el resto, Lorenzo no debería presentar mayores novedades en su equipo titular.

Colombia vs. RD Congo se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Colombia vs. RD Congo se enfrentan por la fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO por TV y Streaming Online?

Colombia vs. RD Congo se juega el martes 23 de junio en Guadalajara y en Colombia va por Caracol, RCN, DSports y Disney+; además DSports/DGO lo lleva a buena parte de Sudamérica.

País / RegiónCanales de TV confirmados para Colombia vs. RD CongoStreaming / Online principal
ColombiaCaracol TV; RCN; DSports Colombia Disney+ (Plan Premium, en COL); DGO (app de DIRECTV)
PerúDSports DGO (DIRECTV GO); Disney+ Plan Premium (latino, listado para PER)
EcuadorDSports DGO; Disney+ Plan Premium (habilitado para ECU)
ChileDSports DGO (app de DIRECTV)
UruguayDSports DGO
ArgentinaDSports DGO (DIRECTV GO)
BrasilSeñales con derechos del Mundial (paquete Globo/partners); presencia de DSports en TV paga regional Globoplay y apps de operadores locales con los derechos del Mundial
MéxicoSeñales locales con paquete del Mundial (TV abierta y paga, según operador); ESPN/Disney tiene parte de los derechos Disney+ Plan Premium (listado con horario 20:00 MEX); plataformas de los canales con derechos
BoliviaDSports (paquete regional del Mundial) DGO
ParaguayDSports (regional) DGO
VenezuelaSeñales regionales de operadores con DSports y otros licenciatarios del Mundial DGO (donde esté disponible); apps de operadores locales
EspañaOperadores con derechos del Mundial (Movistar Plus+ / partners) Apps de los operadores; posible señal FIFA+ en territorios autorizados
Resto Sudamérica*DSports como señal de TV paga con todos los partidos del Mundial DGO; Disney+ Plan Premium en países habilitados

¿A qué hora juega Colombia vs. RD Congo hoy 23 de junio por el Mundial 2026?

La hora oficial del partido es 21:00 en Colombia, Perú y Ecuador, con el encuentro programado en el Estadio de Guadalajara por la segunda fecha del Grupo K. A continuación, conoce los horarios por país para seguir el partido.

País / RegiónHora local del partido Colombia vs. RD Congo
Colombia9:00 p. m.
Perú9:00 p. m.
Ecuador9:00 p. m.
México (Centro, Guadalajara)8:00 p. m.
Chile10:00 p. m.
Bolivia10:00 p. m.
Venezuela10:00 p. m.
Argentina11:00 p. m.
Uruguay11:00 p. m.
Paraguay11:00 p. m.
Brasil (Brasilia)11:00 p. m.
Guatemala8:00 p. m.
Costa Rica8:00 p. m.
Panamá9:00 p. m.
Estados Unidos (Este)10:00 p. m.
Estados Unidos (Centro)9:00 p. m.
España4:00 a. m. del 24 de junio

Alineaciones posibles para ver Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026

  • Selección de Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.
  • Selección de RD Congo: Mpassi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Wissa y Bakambu.

Fecha, hora, TV y dónde ver Colombia vs. Congo

  • Fecha: martes 23 de junio
  • Horario: 9:00 p.m. (Bogotá)
  • Canal TV / Online: DirecTV Sports, DGO TV
  • Estadio: Estadio Guadalajara, Zapopán, México
  • Fase: segunda fecha del grupo K
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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