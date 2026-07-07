Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Colombia - Suiza por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Colombia - Suiza por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

El Estadio BC Place Vancouver será escenario de un partido vibrante este martes 7 de julio, cuando se enfrenten Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. En esta nota conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Colombia - Suiza por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Colombia - Suiza por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia - Suiza en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia - Suiza por el Mundial 2026 este martes 07 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 3:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 2:00 pm                
  • Estados Unidos (PT): 1:00 pm
  • España: 10:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm

Alineaciones posibles del Colombia - Suiza

  • Colombia: C. Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, J. Mojica, J. Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, J. Rodríguez, J. Córdoba y Luis Díaz.
  • Suiza: G. Kobel, D. Zakaria, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez, R. Freuler, G. Xhaka, D. Ndoye, J. Manzambi, R. Vargas y B. Embolo.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia - Suiza?

Este martes 07 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia - Suiza por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
  • Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, ditu
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Costa Rica: FOX+, ViX
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, ViX
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, ViX
  • República Dominicana: Pio Deportes, ViX
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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