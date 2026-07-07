El Estadio BC Place Vancouver será escenario de un partido vibrante este martes 7 de julio, cuando se enfrenten Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. En esta nota conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia - Suiza en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Colombia - Suiza por el Mundial 2026 este martes 07 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 10:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
Alineaciones posibles del Colombia - Suiza
- Colombia: C. Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, J. Mojica, J. Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, J. Rodríguez, J. Córdoba y Luis Díaz.
- Suiza: G. Kobel, D. Zakaria, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez, R. Freuler, G. Xhaka, D. Ndoye, J. Manzambi, R. Vargas y B. Embolo.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia - Suiza?
Este martes 07 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia - Suiza por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, ditu
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+, ViX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, ViX
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, ViX
- República Dominicana: Pio Deportes, ViX