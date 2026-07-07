El Estadio BC Place Vancouver será escenario de un partido vibrante este martes 7 de julio, cuando se enfrenten Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. En esta nota conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Colombia - Suiza por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Colombia - Suiza por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia - Suiza en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia - Suiza por el Mundial 2026 este martes 07 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 3:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 2:00 pm                
  • Estados Unidos (PT): 1:00 pm
  • España: 10:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm

Alineaciones posibles del Colombia - Suiza

  • Colombia: C. Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, J. Mojica, J. Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, J. Rodríguez, J. Córdoba y Luis Díaz.
  • Suiza: G. Kobel, D. Zakaria, N. Elvedi, M. Akanji, R. Rodríguez, R. Freuler, G. Xhaka, D. Ndoye, J. Manzambi, R. Vargas y B. Embolo.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia - Suiza?

Este martes 07 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia - Suiza por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
  • Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil, SportTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, ditu
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Costa Rica: FOX+, ViX
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, ViX
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, ViX
  • República Dominicana: Pio Deportes, ViX
GOL CARACOL, CANAL, RCN, DIRECTV, ESPN, TELEMUNDO DEPORTES EN VIVO — ver partido Colombia vs. Suiza por TV y Online | VIDEO
Colombia y Suiza se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place Vancouver de Vancouver, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Caracol Play, Dito, Deportes RCN, DGO, RCN Televisión, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, Canal 5, TV Azteca 7, TUDN, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC