España y Bélgica se citan este viernes a las 15 horas ET / 12 horas PT en el Estadio Los Ángeles, en los cuartos de final del Mundial 2026 . La Roja, uno de los principales aspirantes al título, llega con la obligación de imponer su plan táctico frente a una selección belga experimentada. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto los horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir el enfrentamiento por señal abierta y cable desde cualquier plataforma digital.

Hace pocos días, en los octavos de final, España protagonizó un enfrentamiento vibrante ante Portugal que bien pudo caer para cualquiera; al final, Ferrán Torres asistió con decisión y Mikel Merino definió de zurda para el 1-0 que metió a La Roja en los cuartos de final. Con Mikel Oyarzabal liderando la tabla de goleadores del equipo (cuatro tantos) y Lamine Yamal todavía en busca de su mejor versión, España llega con hambre y experiencia para pelear por una plaza en las semifinales del Mundial —algo que solo logró una vez en su historia.

Bélgica aplastó 4-1 a Estados Unidos en octavos de final, un triunfo que no solo confirma su hambre competitiva sino que llega ensombrecido por la polémica expulsión de Folarin Balogun, el máximo artillero estadounidense. Con una mezcla de oficio defensivo y contundencia en ataque, los Diablos Rojos muestran que están decididos a repetir la hazaña de 2018 y regresar a las semifinales del Mundial, dejando atrás el decepcionante rendimiento de 2022.

Señal de DIRECTV en vivo para ver la transmisión de España vs. Bélgica en directo, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver España - Bélgica EN VIVO por TV y Streaming Online por cuartos de final?

El España vs. Bélgica del Mundial 2026 se verá en abierto en España por RTVE (La 1 y RTVE Play), y en América Latina principalmente por DSports y cadenas nacionales como América TV en Perú o TyC Sports en Argentina.

País / Región Canales de TV principales Plataformas de streaming oficiales España La 1 (RTVE), DAZN Mundial (en Movistar Plus+), La 2 Cat RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+ Perú América TV, DSports América tvGO, DGO (DSports), Paramount+ Argentina TyC Sports, DSports Paramount+ Chile DSports DGO (DSports), Paramount+ Colombia DSports DGO (DSports), Paramount+ Ecuador DSports DGO (DSports), Paramount+

rpp+2 México DSports DGO (DSports), Paramount+ Uruguay DSports DGO (DSports), Paramount+ Estados Unidos FOX / Fox Sports (inglés), Telemundo (español) Peacock (español), apps de FOX/Telemundo Canadá TSN, CTV, RDS TSN Direct, plataformas asociadas Latinoamérica gen. DSports + canales abiertos locales (ej. Caracol, Televisa…) DGO, Paramount+, apps de operadores locales

En España, el partido se podrá ver gratis en abierto por La 1 y en streaming por RTVE Play, mientras que DAZN ofrece cobertura adicional en TV de pago.

En Perú y buena parte de Sudamérica, la señal base es DSports (DGO) complementada por canales abiertos como América TV en Perú y TyC Sports en Argentina, con streaming disponible en Paramount+ y las apps de cada operador.

En Estados Unidos y Canadá, la cobertura se reparte entre grandes cadenas (FOX, Telemundo, TSN, CTV, RDS) y sus plataformas online, además de Peacock como opción destacada en español.

¿A qué hora ver el partido España vs. Bélgica EN VIVO HOY 10 de julio?

El partido España vs. Bélgica del Mundial 2026 se juega el viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), y el horario base es 12:00 p. m. PDT (Los Ángeles), equivalente a 21:00 h en España peninsular.

País / Región Ciudad de referencia Hora local del partido España (peninsular) Madrid 21:00 España (Islas Canarias) Las Palmas 20:00 Bélgica Bruselas 21:00 Portugal Lisboa 20:00 Reino Unido Londres 20:00 Francia París 21:00 Alemania Berlín 21:00 Italia Roma 21:00 México (centro) Ciudad de México 13:00 México (Pacífico) Tijuana 11:00 Estados Unidos (Pacífico) Los Ángeles 12:00 Estados Unidos (Centro) Dallas 14:00 Estados Unidos (Este) Nueva York / Miami 15:00 Canadá (Este) Toronto 15:00 Canadá (Pacífico) Vancouver 12:00 Perú Lima 14:00 Colombia Bogotá 14:00 Ecuador Quito 14:00 Chile (continental) Santiago 15:00

espn+1 Bolivia La Paz 15:00 Venezuela Caracas 15:00 Argentina Buenos Aires 16:00 Uruguay Montevideo 16:00 Paraguay Asunción 16:00 Brasil (São Paulo / Río) São Paulo 16:00 Brasil (Manaos) Manaos 15:00 Brasil (Nordeste) Recife 16:00

Alineaciones posibles de España y Bélgica

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)