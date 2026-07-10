España y Bélgica se citan este viernes a las 15 horas ET / 12 horas PT en el Estadio Los Ángeles, en los cuartos de final del Mundial 2026. La Roja, uno de los principales aspirantes al título, llega con la obligación de imponer su plan táctico frente a una selección belga experimentada. Para ver el partido en vivo y en directo, te comparto los horarios por país, canales de TV abierta, cable y streaming online para seguir el enfrentamiento por señal abierta y cable desde cualquier plataforma digital.
Hace pocos días, en los octavos de final, España protagonizó un enfrentamiento vibrante ante Portugal que bien pudo caer para cualquiera; al final, Ferrán Torres asistió con decisión y Mikel Merino definió de zurda para el 1-0 que metió a La Roja en los cuartos de final. Con Mikel Oyarzabal liderando la tabla de goleadores del equipo (cuatro tantos) y Lamine Yamal todavía en busca de su mejor versión, España llega con hambre y experiencia para pelear por una plaza en las semifinales del Mundial —algo que solo logró una vez en su historia.
Bélgica aplastó 4-1 a Estados Unidos en octavos de final, un triunfo que no solo confirma su hambre competitiva sino que llega ensombrecido por la polémica expulsión de Folarin Balogun, el máximo artillero estadounidense. Con una mezcla de oficio defensivo y contundencia en ataque, los Diablos Rojos muestran que están decididos a repetir la hazaña de 2018 y regresar a las semifinales del Mundial, dejando atrás el decepcionante rendimiento de 2022.
¿Dónde ver España - Bélgica EN VIVO por TV y Streaming Online por cuartos de final?
El España vs. Bélgica del Mundial 2026 se verá en abierto en España por RTVE (La 1 y RTVE Play), y en América Latina principalmente por DSports y cadenas nacionales como América TV en Perú o TyC Sports en Argentina.
|País / Región
|Canales de TV principales
|Plataformas de streaming oficiales
|España
|La 1 (RTVE), DAZN Mundial (en Movistar Plus+), La 2 Cat
|RTVE Play, DAZN, Movistar Plus+
|Perú
|América TV, DSports
|América tvGO, DGO (DSports), Paramount+
|Argentina
|TyC Sports, DSports
|Paramount+
|Chile
|DSports
|DGO (DSports), Paramount+
|Colombia
|DSports
|DGO (DSports), Paramount+
|Ecuador
|DSports
|DGO (DSports), Paramount+
rpp+2
|México
|DSports
|DGO (DSports), Paramount+
|Uruguay
|DSports
|DGO (DSports), Paramount+
|Estados Unidos
|FOX / Fox Sports (inglés), Telemundo (español)
|Peacock (español), apps de FOX/Telemundo
|Canadá
|TSN, CTV, RDS
|TSN Direct, plataformas asociadas
|Latinoamérica gen.
|DSports + canales abiertos locales (ej. Caracol, Televisa…)
|DGO, Paramount+, apps de operadores locales
En España, el partido se podrá ver gratis en abierto por La 1 y en streaming por RTVE Play, mientras que DAZN ofrece cobertura adicional en TV de pago.
En Perú y buena parte de Sudamérica, la señal base es DSports (DGO) complementada por canales abiertos como América TV en Perú y TyC Sports en Argentina, con streaming disponible en Paramount+ y las apps de cada operador.
En Estados Unidos y Canadá, la cobertura se reparte entre grandes cadenas (FOX, Telemundo, TSN, CTV, RDS) y sus plataformas online, además de Peacock como opción destacada en español.
¿A qué hora ver el partido España vs. Bélgica EN VIVO HOY 10 de julio?
El partido España vs. Bélgica del Mundial 2026 se juega el viernes 10 de julio en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), y el horario base es 12:00 p. m. PDT (Los Ángeles), equivalente a 21:00 h en España peninsular.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|España (peninsular)
|Madrid
|21:00
|España (Islas Canarias)
|Las Palmas
|20:00
|Bélgica
|Bruselas
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|20:00
|Reino Unido
|Londres
|20:00
|Francia
|París
|21:00
|Alemania
|Berlín
|21:00
|Italia
|Roma
|21:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|13:00
|México (Pacífico)
|Tijuana
|11:00
|Estados Unidos (Pacífico)
|Los Ángeles
|12:00
|Estados Unidos (Centro)
|Dallas
|14:00
|Estados Unidos (Este)
|Nueva York / Miami
|15:00
|Canadá (Este)
|Toronto
|15:00
|Canadá (Pacífico)
|Vancouver
|12:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Chile (continental)
|Santiago
|15:00
espn+1
|Bolivia
|La Paz
|15:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Paraguay
|Asunción
|16:00
|Brasil (São Paulo / Río)
|São Paulo
|16:00
|Brasil (Manaos)
|Manaos
|15:00
|Brasil (Nordeste)
|Recife
|16:00
Alineaciones posibles de España y Bélgica
- Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
- Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.