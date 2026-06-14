Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el España - Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el España - Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

El Estadio de Atlanta será escenario de un gran partido este lunes 15 de junio porque se jugará el España - Cabo Verde por la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Como es un encuentro imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El España - Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El España - Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el España - Cabo Verde en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego España - Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026 este lunes 15 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 12:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 11:00 am
  • Estados Unidos (MT): 10:00 am
  • Estados Unidos (PT): 9:00 am
  • México (CDMX): 10:00 am
  • España: 6:00 pm
  • Puerto Rico: 12:00 pm
  • República Dominicana: 12:00 pm
  • Panamá: 11:00 am
  • Costa Rica: 10:00 am
  • El Salvador: 10:00 am
  • Guatemala: 10:00 am
  • Honduras: 10:00 am
  • Nicaragua: 10:00 am
  • Argentina: 1:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 1:00 pm
  • Uruguay: 1:00 pm
  • Chile (Santiago): 12:00 pm
  • Paraguay: 1:00 pm
  • Bolivia: 12:00 pm
  • Venezuela: 12:00 pm
  • Ecuador: 11:00 am
  • Perú: 11:00 am
  • Colombia: 11:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el España - Cabo Verde?

Este lunes 15 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el España - Cabo Verde por la Copa Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, FOX 4K, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
  • Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Brasil: CazéTV
  • Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen
  • Costa Rica: FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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