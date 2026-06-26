Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre España vs. Uruguay EN VIVO ONLINE este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre España vs. Uruguay EN VIVO ONLINE este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

El duelo más esperado del grupo H de la Copa Mundial 2026 tendrá lugar en Guadalajara: la selección de Uruguay se mide a España por la tercera jornada, en un partido clave rumbo a los octavos de final, este viernes 26 de junio desde las 18:00 (hora del centro de México), 21:00 en Montevideo y las 2:00 del sábado 27 en el Estadio Chivas. ¿Quieres ver GRATIS el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? A continuación, te presento la lista de transmisión oficial en televisión por suscripción y diversas opciones digitales. Aquí te contamos cómo acceder de forma segura y legal a la cobertura del encuentro sin recurrir a sitios piratas.

DirecTV Sports (DGO) transmite el partido entre Uruguay vs España hoy viernes 26 de junio por la tercera fecha del Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
DirecTV Sports (DGO) transmite el partido entre Uruguay vs España hoy viernes 26 de junio por la tercera fecha del Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver Uruguay vs. España EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver online el partido entre Uruguay vs. España por la tercera jornada del grupo H de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Guadalajata, Zapopán.

País / RegiónTV abierta / cable principales (confirmados o reportados)Streaming oficial y apps asociadas
UruguayCanal 5 (abierta, con paquete de 32 partidos del Mundial, incluye juegos de Uruguay)Antel TV (señal de Canal 5), apps de cable (Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Flow), Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
ArgentinaCadenas locales con derechos FIFA 2026 (no especificadas en las notas; partido confirmado a las 21:00 hora local)+1Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
PerúAmérica Televisión en señal abierta (anunciado como canal del Uruguay vs España para todo el país)América TV GO (probable simulcast del canal abierto)
, Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
Colombia / EcuadorCanales con ESPN Latinoamérica vía cable (según esquema habitual de la región; horarios a las 19:00)Disney+ Plan Premium (Sudamérica, transmisión global del Mundial en la región)
ChileCanales de TV paga con señales asociadas a Disney/ESPN (mismo paquete regional del Mundial)Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
MéxicoTelevisión abierta: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas para el partido, según guías y análisis previos del MundialPlataformas de los canales (ViX, Azteca Digital, app de Las Estrellas según disponibilidad local)
Estados Unidos (inglés)Fox Sports (derechos en inglés para el Mundial 2026)Fox Sports App / Fox Sports streaming (según suscripción de TV o digital)
Estados Unidos (español)Telemundo (cobertura en español del Mundial 2026)Peacock / app de Telemundo (según paquete contratado en EE. UU.)
EspañaCadenas con derechos FIFA para el territorio español (no detalladas en las notas citadas; horario 02:00 del 27 de junio)Plataformas OTT de los operadores que posean derechos en España (no especificadas en las notas consultadas)
PanamáCanales de TV paga que reciben feed de ESPN/Disney+; misma ventana regional de Sudamérica/CentroaméricaDisney+ Plan Premium (Sudamérica y parte de LATAM)
Paraguay / BrasilSeñales de TV paga con paquete del Mundial (vía Disney/ESPN u operadores locales; horario 21:00 local)Disney+ (en países donde opera con derechos del Mundial) y apps de los cableoperadores

¿A qué hora ver el juego Uruguay-España HOY 26 de junio por el Mundial?

El partido entre Uruguay vs España se juega este viernes 26 de junio desde las 18:00 horas local (CDMX), 21:00 horas en Montevideo. Conoce los horarios por país para seguir la cobertura completa de la tercera jornada del grupo H de la Copa Mundial 2026.

País / ZonaHora local del partidoFuente de la hora
México (Centro, Guadalajara)18:00 (viernes 26 de junio)Video y notas sobre el calendario del grupo de España y Uruguay
Perú19:00 (viernes 26 de junioESPN y medios peruanos detallan 19:00 hora peruana
Colombia / Ecuador / Panamá19:00 (viernes 26 de junio)Guías de horarios de ESPN y videos de análisis del Mundial
Chile20:00 (viernes 26 de junio)Tabla de horarios de ESPN para Cono Sur
Uruguay21:00 (viernes 26 de junio)ESPN y medios uruguayos/latinoamericanos coinciden en las 21:00
Argentina / Paraguay / Brasil (hora oficial este)21:00 (viernes 26 de junio)Horarios regionales citados para Cono Sur
Estados Unidos (Este)20:00 (viernes 26 de junio)Medios y videos de análisis del Mundial detallan 20:00 ET
Estados Unidos (Central)19:00 (viernes 26 de junio)Desglose de horarios por huso de EE. UU. en video del Mundial
Estados Unidos (Pacífico)17:00 (viernes 26 de junio)Mismo desglose de husos horarios de EE. UU.
España02:00 (madrugada del sábado 27 de junio)Medios españoles y latinos coinciden en que es 02:00 del 27 de junio

Fecha, hora, tv y dónde ver España vs. Uruguay

  • Ciudad: Zapopan, México
  • Estadio: Estadio Guadalajara (Estadio Akron)
  • Fecha: viernes 26 de junio
  • Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX, 2:00 ESP
  • Árbitro: Ismail Elfath (USA)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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