Francia y España se enfrentan para definir al primer finalista del Mundial 2026 este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), en un duelo de pronóstico reservado entre dos selecciones campeonas del mundo. El partido de semifinales está programado para las 15:00 horas ET / 12:00 PT, un horario confirmado en la agenda internacional y clave para la audiencia de América, Europa y Asia. Si quieres ver el partido Francia — España en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.
Les Bleus de Didier Deschamps sellaron su pase a esta instancia tras vencer 2-0 a Marruecos. en los cuartos de final. Su máxima figura, Kylian Mbappé. Por su parte, La Roja dirigida por Luis de la Fuente avanzó al imponerse por la mínima diferencia a Portugal. Se destaca como la mejor defensa de la Copa, habiendo encajado solo un gol en las fases previas.
¿Dónde ver el partido Francia — España EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?
Para ver Francia — España por las semifinales del Mundial 2026, la referencia principal en Sudamérica será DirecTV Sports, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo. Además, los usuarios podrán seguir el partido vía streaming mediante DGO y Paramount+, que han sido confirmadas como plataformas con derechos oficiales para este choque en distintos países sudamericanos.
En México, la transmisión destacada se concentrará en la familia de canales de TUDN y Televisa, mientras que ViX ofrecerá el Francia — España con el Pase Mundial para quienes prefieran verlo online. En Chile el encuentro irá en vivo por Chilevisión, y otros mercados como España, Estados Unidos y Brasil lo emitirán a través de DAZN/Movistar+, FOX/Telemundo y señales como Globo o SporTV, respectivamente, siempre mediante las plataformas oficiales del Mundial 2026.
|País / Región
|TV con derechos del Mundial 2026
|Streaming oficial / apps
|Perú
|DIRECTV vía señal DSPORTS (cable/satélite).
|DGO (app de DIRECTV) y Paramount+.
|Colombia
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Ecuador
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Chile
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Argentina
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Uruguay
|DIRECTV vía DSPORTS.
|DGO y Paramount+.
|Paraguay
|DIRECTV (con señal DSPORTS regional).
|DGO y Paramount+.
|Venezuela
|DIRECTV (DSPORTS) donde esté disponible.
|DGO y Paramount+.
|México
|ViX Premium (derechos exclusivos de este partido).
|ViX Premium (online y app).
|España
|DIRECTV no aplica; señal local con derechos FIFA (no especificada en fuentes).
|Plataforma oficial de la cadena local (no detallada).
|Estados Unidos (hispano)
|Cadenas con derechos FIFA 2026 no detalladas en la nota (ej. networks locales).
|ViX en mercados donde tenga derechos, más apps de cadenas locales.
|Centroamérica (Méx. referencia hora)
|Cadenas regionales con derechos FIFA; DIRECTV donde opere.
|ViX y apps de cableoperadores con derechos.
|Brasil
|Señal local con derechos (Globo/TV cerrada, no especificada en las notas).
|App oficial de la señal local con derechos.
|Japón
|TV japonesa con derechos del Mundial 2026 (no especificada).
|Plataformas de la TV japonesa con derechos.
|Global (legal online)
|Depende de operador con derechos de cada país.
|Apps oficiales con geobloqueo (DGO, ViX, Paramount+, etc.).
¿A qué hora juega Francia — España EN VIVO HOY 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026?
El Francia — España por la semifinal del Mundial 2026 se jugará el martes 14 de julio, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del sábado 4. En México el partido comenzará a las 13:00 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a la 2:00 p. m.; y en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela arrancará a las 4:00 p. m.
En España el choque está previsto para las 21:00 horas, y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en Arlington (AT&T Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Francia — España por las semifinales de la Copa Mundial 2026.
|País / Región
|Hora local del partido Australia vs Egipto
|España
|9:00 p. m. / 21:00.
|Argentina
|4:00 p. m. / 16:00.
|Paraguay
|4:00 p. m. / 16:00.
|Uruguay
|4:00 p. m. / 16:00.
|Brasil
|4:00 p. m. / 16:00. (zona principal).
|Chile
|3:00 p. m. / 15:00.
|Bolivia
|3:00 p. m. / 15:00.
|Venezuela
|3:00 p. m. / 15:00.
|Puerto Rico
|3:00 p. m. / 15:00.
|República Dominicana
|3:00 p. m. / 15:00.
|Colombia
|2:00 p. m. / 14:00.
|Perú
|2:00 p. m. / 14:00.
|Ecuador
|2:00 p. m. / 14:00.
|Panamá
|2:00 p. m. / 14:00.
|México (tiempo del centro)
|1:00 p. m. / 13:00.
|Guatemala
|1:00 p. m. / 13:00.
|Nicaragua
|1:00 p. m. / 13:00.
|Costa Rica
|1:00 p. m. / 13:00.
|El Salvador
|1:00 p. m. / 13:00.
|Honduras
|1:00 p. m. / 13:00.
|Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington)
|3:00 p. m. / 15:00.
|Estados Unidos – Hora del Centro
|2:00 p. m. / 14:00.
|Estados Unidos – Hora de la Montaña
|1:00 p. m. / 13:00.
|Estados Unidos – Hora del Pacífico
|12:00 p. m. / 12:00.
|Japón
|4:00 a. m. del miércoles 15
|Otros países con huso similar a España
|9:00 p. m. / 21:00.
Últimos 5 partidos de Francia y España
|Selección
|Fecha
|Rival
|Marcador
|Francia
|09/07/26
|Marruecos
|Francia 2–0 Paraguay
|Francia
|04/07/26
|Paraguay
|Paraguay 0–1 Francia
|Francia
|30/06/26
|Suecia
|Francia 3-0 Suecia
|Francia
|26/06/26
|Noruega
|Noruega 1–4 Francia
|Francia
|22/06/26
|Irak
|Francia 3–0 Irak
|España
|10/07/26
|Bélgica
|España 2-1 Bélgica
|España
|06/07/26
|Portugal
|Portugal 0–1 España
|España
|02/07/26
|Austria
|España 3–0 Austria
|España
|26/06/26
|Uruguay
|Uruguay 0–1 España
|España
|21/06/26
|Arabia Saudita
|España 4–0 Arabia Saudita
Alineaciones posibles de Francia y España para las semifinales del Mundial 2026
Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé.
Posible alineación de España (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.