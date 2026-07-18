¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido por el tercer puesto del Mundial 2026? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de América TV (4 y 704 HD), DSports (DIRECTV y DGO), ESPN (Disney Plus Premium), TyC Sports, Mi Telefe y TV Pública. ¿A qué hora se podrá ver el partido? En Argentina comenzará a las 6:00 p.m., con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en México iniciará a las 3:00 p.m.. No te pierdas este encuentro que se disputará en el Estadio Miami este sábado 18 de julio.

Francia vs. Inglaterra: previa del partido

Luego de quedarse a un paso de la gran final, Francia e Inglaterra volverán a saltar al terreno de juego para disputar el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro se jugará este sábado 18 de julio en el Estadio Miami, donde ambas selecciones intentarán cerrar su participación con una victoria y subir al podio de la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps buscará recuperarse tras la dolorosa eliminación en semifinales. Con futbolistas de primer nivel como Kylian Mbappé, los franceses intentarán imponer su jerarquía y despedirse del torneo con un triunfo que confirme el buen rendimiento mostrado a lo largo del campeonato.

Por su parte, Inglaterra llega con el objetivo de terminar el Mundial de la mejor manera posible. Los británicos demostraron solidez durante toda la competencia y ahora intentarán quedarse con el tercer lugar gracias al talento de figuras como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Harry Kane, en un compromiso que promete intensidad de principio a fin.

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra EN VIVO en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Francia e Inglaterra, correspondiente al duelo por el tercer puesto del Mundial 2026, a través de América TV en señal abierta. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma de streaming DGO. Asimismo, ESPN transmitirá el compromiso a través de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra EN VIVO en Argentina?

En territorio argentino, el encuentro podrá verse por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. Quienes prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO y Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra EN VIVO en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del compromiso por la señal abierta de TV Azteca 7, además de TUDN y la plataforma ViX. Dependiendo del operador, también estará disponible mediante ESPN y Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra EN VIVO en Colombia?

En Colombia, el encuentro será transmitido por Gol Caracol y Ditu, además de DSports mediante DIRECTV y DGO. Los usuarios con acceso a ESPN también podrán seguir el compromiso a través de Disney Plus Premium.

¿Dónde ver Francia vs. Inglaterra EN VIVO en España?

En España, el partido podrá verse completamente gratis por La 1 de RTVE, además de RTVE Play, mientras que DAZN ofrecerá la transmisión en directo del encuentro. El compromiso por el tercer puesto del Mundial 2026 contará con una amplia cobertura antes, durante y después del pitazo final.

Francia vs. Inglaterra se enfrentan por el tecer puesto del Mundial 2026. (Video: Selección de Francia)