¿Dónde ver Francia vs. Senegal EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial? ¿Qué canales transmitirán este duelo? Recuerda que podrás disfrutar este compromiso a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), América TV, pero solo en su plataforma de América tvGO y por ESPN, pero por Disney Plus. ¿A qué hora se podrá ver el partido? El duelo comenzará a las 2:00 p.m. (hora peruana, al igual que en Colombia y Ecuador), con dos horas más en países como Argentina, Uruguay y Brasil y siete horas más en España. No te pierdas este encuentro que se disputará este martes 16 de junio desde el Estadio de Nueva Jersey.

Dónde ver Francia vs Senegal: transmisión de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)

¿Dónde ver Francia vs Senegal en España?

El debut de la selección de España frente a Cabo Verde por el Mundial de 2026 se jugará el próximo 15 de junio. Los aficionados en territorio español podrán seguir la transmisión en señal abierta y de manera gratuita a través del canal La 1 de TVE y su plataforma oficial RTVE Play. Por otro lado, quienes dispongan de suscripciones de pago tendrán la posibilidad de ver el encuentro en vivo por DAZN Mundial y mediante el canal BarTV Mundial de Movistar+.

¿Dónde ver Francia vs Senegal en México?

En territorio mexicano, los hinchas que deseen presenciar este duelo del Grupo H podrán recurrir a las principales cadenas nacionales y de streaming. La plataforma digital ViX garantizará la emisión de la totalidad de los 104 partidos de la Copa del Mundo, incluyendo el juego de los españoles. Asimismo, en la televisión abierta, las cadenas Televisa y TV Azteca ofrecerán una selección de 32 partidos del certamen a lo largo de la competencia.

¿Dónde ver Francia vs Senegal en Perú?

Para los televidentes ubicados en Perú, la transmisión ininterrumpida de este y de todos los partidos del campeonato recae exclusivamente en DSports a través de DirecTV y su plataforma de streaming DGO. Como alternativa en streaming, plataformas como Paramount+ y Disney+ Premium también sumarán transmisiones mundialistas a su catálogo. Para quienes prefieran la señal de televisión abierta, América Televisión transmitirá un total de 40 encuentros seleccionados del Mundial 2026.

¿Dónde ver Francia vs Senegal en Argentina?

La cobertura del España contra Cabo Verde en Argentina también está asegurada para los suscriptores de DirecTV, puesto que el canal DSports y la plataforma DGO llevarán a cabo la emisión en vivo de los 104 partidos del torneo. Otras plataformas digitales como Paramount+ y Flow replicarán la señal para sus usuarios activos. En el ámbito de la televisión local abierta y por cable, señales como Telefe, la TV Pública y TyC Sports poseen derechos de emisión de diversos encuentros del certamen.

¿Dónde ver Francia vs Senegal en Brasil?

Los seguidores del fútbol que radiquen en Brasil contarán con múltiples facilidades tanto en televisión como en el entorno digital. En internet, el operador CazéTV posee derechos completos y transmitirá partidos a través de YouTube de manera directa. Mientras tanto, la cadena Globo emitirá hasta 54 partidos en señal abierta, con cobertura ampliada en SporTV y Globoplay. Adicionalmente, los canales SBT y N Sports tienen programado emitir un bloque de 32 enfrentamientos del Mundial.

¿Dónde ver Francia vs Senegal en Colombia?

Finalmente, en Colombia, el duelo de la selección española se podrá seguir íntegramente gracias a DSports y su aplicación de streaming DGO, quienes transmitirán la totalidad de los juegos del campeonato. En lo que respecta a la televisión abierta nacional, Caracol TV y Canal RCN televisarán compromisos seleccionados a lo largo del certamen. Para complementar, la cobertura por cable y streaming incluirá a Win Sports, ESPN y Disney+ Premium, ofreciendo más alternativas para los fanáticos del fútbol.