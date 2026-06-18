La pasión por el Mundial 2026 se ha apoderado de Los Ángeles, donde las calles, negocios y espacios públicos reflejan el entusiasmo de miles de aficionados que siguen cada encuentro con gran intensidad. Este jueves 18 de junio, a las 6 p.m. hora local, todas las miradas estarán puestas en el partido entre México vs. Corea del Sur, correspondiente al Grupo A. Como suele suceder cuando juega la selección mexicana, diversos establecimientos, organizaciones y centros comunitarios han organizado eventos gratuitos para reunir a los seguidores del Tri, ofreciendo pantallas gigantes, música en vivo, propuestas gastronómicas y actividades especiales que harán del encuentro una auténtica celebración futbolera.

La selección mexicana suele movilizar a una enorme comunidad de seguidores en el sur de California, por lo que numerosos espacios han organizado reuniones especiales para seguir el encuentro. Desde festivales culturales y fan fests hasta fiestas callejeras y mercados gastronómicos, las opciones son variadas para quienes buscan compartir la pasión por el fútbol.

Miles de aficionados se reunirán para ver México vs. Corea del Sur en pantallas gigantes instaladas para el Mundial 2026. | Crédito: Instagram @mariscosmarias

Eventos gratuitos para ver México vs. Corea del Sur en Los Ángeles

Casa México y Koreatown, dos de los puntos más concurridos

Entre las opciones disponibles, Casa México se perfila como uno de los lugares más populares para seguir el partido gracias a su combinación de cultura, música y gastronomía mexicana. Los asistentes podrán disfrutar de bailes folclóricos de Nayarit, puestos de comida y una atmósfera que reúne a aficionados de distintas partes de California.

Música, comida y actividades especiales acompañarán la transmisión de México vs. Corea del Sur durante el Mundial 2026. | Crédito: Instagram @nikys_sports / @ponteyourmonos

Por su parte, Koreatown ofrecerá una experiencia única con el festival que se desarrollará alrededor del Parque Internacional de Seúl. La celebración incluirá actividades durante todo el día, espacios para peatones, espectáculos culturales y una gran pantalla para seguir cada jugada del enfrentamiento entre mexicanos y surcoreanos.

Una fiesta futbolera para toda la comunidad

Más allá del resultado, estos eventos buscan convertir el Mundial 2026 en una experiencia comunitaria que reúna a familias, amigos y aficionados de distintas nacionalidades. Con entrada gratuita, música, comida y actividades para todas las edades, Los Ángeles demuestra una vez más por qué es una de las ciudades más apasionadas por el fútbol en Estados Unidos y uno de los principales escenarios de la Copa del Mundo.