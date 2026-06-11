¿Dónde ver México vs. Sudáfrica por el primer partido de ambos en la Fase de Grupos del Mundial 2026? ¿En qué canales transmitirán? Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este jueves 11 de junio: TUDN, ESPN, TV Azteca 7, Canal 5, DSports además de DGo en su plataforma de streaming. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no se recomendará como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor desde las 1:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú).
¿Dónde ver México vs. Sudáfrica en México?
En Perú el encuentro entre México vs. Sudáfrica se verá en las señales de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa, y TUDN, vía streaming a través de ViX Premium.
¿Dónde ver México vs. Sudáfrica en Perú?
El debut entre México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026, se podrá ver en América TV (canal 4) por señal abierta, en DSports (DirecTV) mediante cable. Además, de las plataformas de streaming de DGO, América TVGO, Disney+.
¿A qué hora juegan México vs. Sudáfrica en México?
EL duelo entre México vs. Sudáfrica comenzará este jueves 11 de junio desde las 1:00 p.m. en México.
¿A qué hora juegan México vs. Sudáfrica en Perú?
En Perú, el partido entre México vs. Sudáfrica iniciará a las 2:00 p.m. (Una hora menos en México), con el mismo horario en Ecuador y Colombia, y dos horas más en países como Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.