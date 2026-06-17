Consulta dónde puedes ver el partido de Panamá vs. Ghana EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026, este miércoles 17 de junio desde Toronto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta dónde puedes ver el partido de Panamá vs. Ghana EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo L del Mundial de Fútbol 2026, este miércoles 17 de junio desde Toronto. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Este miércoles 17 de junio una nueva selección de la Concacaf hará su debut en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Desde el Estadio de Toronto en Canadá, mira el partido de Panamá vs. Ghana EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo L de este certamen. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de transmisión para que puedas seguir este enfrentamiento minuto a minuto desde diferentes partes del mundo, en lo que promete ser un partido de pronóstico reservado.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Panamá vs. Ghana por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Panamá vs. Ghana por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver Panamá — Ghana EN VIVO por Copa Mundial de Fútbol 2026? Horarios y Canales

No te pierdas la transmisión de Panamá vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 17 de junio a partir de las 6:00 p.m. hora Ciudad de Panamá, con transmisión de Telemetro, RPC TV (Canal 4), TVN (Canal 2) y TVMax (Canal 9) o mediante el streaming de TiGo Sports. A continuación, te dejo con más horarios y canales de transmisión para ver este partido desde cualquier parte de Latinoamérica.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaDIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo7:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium7:00 p.m.
ColombiaDIRECTV Sports, Paramount+ y DGo6:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports5:00 p.m.
EcuadorDIRECTV Sports y DGo6:00 p.m.
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium5:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Peacock y Fubo7:00 p.m. ET
EspañaDAZN y RTVE Play1:00 a.m. (Jueves 18)
ParaguayDIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.
PerúDIRECTV Sports y DGo6:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo7:00 p.m.

Panamá vs. Ghana: posibles alineaciones

  • Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis; Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez; José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas, César Yanis; Ismael Díaz.
  • Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Tariq Lamptey, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu; Ernest Nuamah, Mohammed Kudus, Antoine Semenyo; Inaki Williams.

Fecha, horario y TV para ver Panamá vs. Ghana EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Toronto, Canadá
  • Horario: 6:00 p.m. Ciudad de Panamá / 7:00 pm ET
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TiGo Sports y FOX (Centroamérica)
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