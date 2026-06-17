Este miércoles 17 de junio una nueva selección de la Concacaf hará su debut en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Desde el Estadio de Toronto en Canadá, mira el partido de Panamá vs. Ghana EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo L de este certamen. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de transmisión para que puedas seguir este enfrentamiento minuto a minuto desde diferentes partes del mundo, en lo que promete ser un partido de pronóstico reservado.
¿Dónde ver Panamá — Ghana EN VIVO por Copa Mundial de Fútbol 2026? Horarios y Canales
No te pierdas la transmisión de Panamá vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 17 de junio a partir de las 6:00 p.m. hora Ciudad de Panamá, con transmisión de Telemetro, RPC TV (Canal 4), TVN (Canal 2) y TVMax (Canal 9) o mediante el streaming de TiGo Sports. A continuación, te dejo con más horarios y canales de transmisión para ver este partido desde cualquier parte de Latinoamérica.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|7:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|7:00 p.m.
|Colombia
|DIRECTV Sports, Paramount+ y DGo
|6:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|5:00 p.m.
|Ecuador
|DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|México
|TV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium
|5:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Peacock y Fubo
|7:00 p.m. ET
|España
|DAZN y RTVE Play
|1:00 a.m. (Jueves 18)
|Paraguay
|DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Perú
|DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|Uruguay
|DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Venezuela
|DIRECTV Sports y DGo
|7:00 p.m.
Panamá vs. Ghana: posibles alineaciones
- Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis; Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez; José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas, César Yanis; Ismael Díaz.
- Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Tariq Lamptey, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu; Ernest Nuamah, Mohammed Kudus, Antoine Semenyo; Inaki Williams.
Fecha, horario y TV para ver Panamá vs. Ghana EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Toronto, Canadá
- Horario: 6:00 p.m. Ciudad de Panamá / 7:00 pm ET
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TiGo Sports y FOX (Centroamérica)