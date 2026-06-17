Este miércoles 17 de junio una nueva selección de la Concacaf hará su debut en la . Desde el Estadio de Toronto en Canadá, mira el partido de Panamá vs. Ghana EN VIVO por la Jornada 1 del Grupo L de este certamen. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de transmisión para que puedas seguir este enfrentamiento minuto a minuto desde diferentes partes del mundo, en lo que promete ser un partido de pronóstico reservado.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Panamá vs. Ghana por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Panamá vs. Ghana por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Dónde ver Panamá — Ghana EN VIVO por Copa Mundial de Fútbol 2026? Horarios y Canales

No te pierdas la transmisión de Panamá vs. Ghana EN VIVO y EN DIRECTO, este miércoles 17 de junio a partir de las 6:00 p.m. hora Ciudad de Panamá, con transmisión de Telemetro, RPC TV (Canal 4), TVN (Canal 2) y TVMax (Canal 9) o mediante el streaming de TiGo Sports. A continuación, te dejo con más horarios y canales de transmisión para ver este partido desde cualquier parte de Latinoamérica.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaDIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo7:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium7:00 p.m.
ColombiaDIRECTV Sports, Paramount+ y DGo6:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports5:00 p.m.
EcuadorDIRECTV Sports y DGo6:00 p.m.
MéxicoTV Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium5:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Peacock y Fubo7:00 p.m. ET
EspañaDAZN y RTVE Play1:00 a.m. (Jueves 18)
ParaguayDIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.
PerúDIRECTV Sports y DGo6:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo7:00 p.m.

Panamá vs. Ghana: posibles alineaciones

  • Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Eric Davis; Adalberto Carrasquilla, Cristian Martínez; José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas, César Yanis; Ismael Díaz.
  • Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Tariq Lamptey, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Elisha Owusu; Ernest Nuamah, Mohammed Kudus, Antoine Semenyo; Inaki Williams.
Panamá vs. Ghana. (Diseño: Depor)
Panamá vs. Ghana. (Diseño: Depor)

Fecha, horario y TV para ver Panamá vs. Ghana EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Toronto, Canadá
  • Horario: 6:00 p.m. Ciudad de Panamá / 7:00 pm ET
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TiGo Sports y FOX (Centroamérica)
RPC TV, TVN, TVMAX, TiGo Sports y Telemetro EN VIVO - ver partido Panamá vs. Ghana por tv abierta Mundial 2026 | VIDEO
Panamá y Ghana se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio por la Jornada 1 del Grupo L desde el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RPC TV, TVMAX, TIGo Sports, Medcom Go, Telemetro, TVN, DAZN Mundial, Teledeporte, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE ECO PANAMÁ TV EN X DE @EcoPanamaTV)
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