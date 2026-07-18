El partido que nadie quiere jugar, se realizará este sábado 18 de julio entre Francia vs. Inglaterra, dos selecciones que vienen de perder ante España y Argentina, respectivamente en la semifinal. Por el tercer puesto, ambos equipos buscarán entrar al podio del tercer lugar de la Copa Mundial 2026, a partir de las 15:00 horas ET / 12:00 horas PT en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? A continuación, te comparto la lista de canales de TV, streaming online, horarios por país y cuáles son las plataformas que puedes seguir la cobertura completa desde EE.UU., México y otras partes del mundo.
¿Dónde ver el partido Francia vs. Inglaterra EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online?
El Francia vs. Inglaterra del sábado 18 de julio (tercer puesto del Mundial 2026 en Miami) se verá por distintos operadores según el país, combinando TV de pago y streaming oficial.
|País / Región
|Canal de TV principal
|Streaming / OTT oficial
|Perú
|DIRECTV Sports Perú (TV paga)
|DGO (DirecTV Go), Disney+ Premium Chile, Paramount+ (según paquete)
|Colombia
|DIRECTV Sports (regional)
|DGO; posibles señales adicionales vía Disney+ Premium y Paramount+
|Ecuador
|DIRECTV Sports (regional)
|DGO; posibles señales adicionales Disney+ Premium / Paramount+
|Chile
|DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
|Argentina
|DIRECTV Sports (Cono Sur)
|DGO; probables opciones extra vía Disney+ Premium / Paramount+
|Uruguay
|DIRECTV Sports (Cono Sur)
|DGO; probables opciones extra vía Disney+ Premium / Paramount+
|Paraguay
|DIRECTV Sports (Cono Sur)
|DGO; probables opciones extra vía Disney+ Premium / Paramount+
|Brasil
|Operadores con derechos del Mundial 2026 (TV paga)
|Apps de los operadores que tienen el Mundial (OTT propias)
|México
|Cadenas con derechos del Mundial 2026 (TV abierta y paga)
|Streaming oficial de las cadenas (ej. apps propias)
|Estados Unidos
|Cadenas con derechos del Mundial 2026 en USA (inglés/esp.)
|Plataformas oficiales de esas cadenas y apps de operador (cable/satélite)
|España
|DAZN, DAZN Mundial (TV/IPTV)
|DAZN (app, Smart TV, web), DAZN Mundial
|Francia
|M6 (en abierto)
|M6+ (streaming gratis), beIN Sports (OTT y operadores)
|Reino Unido
|Operadores con derechos del Mundial 2026 (ej. vía DAZN u otro partner)
|Apps OTT de esos operadores (DAZN u otro socio local)
|Europa (otros mercados)
|Canales nacionales asociados a la matriz DAZN/FIFA
|DAZN u OTT local con derechos del Mundial 2026
|Global (mercado digital)
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|Prime Video (partidos del Mundial 2026 seleccionados)
¿A qué hora juega Francia vs. Inglaterra EN VIVO HOY 18 de julio por el tercer puesto?
El Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 se juega el sábado 18 de julio a las 17:00 hora local de Miami (EDT). A partir de esa referencia, conoce los horarios por país.
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (Costa Este)
|Miami / Nueva York
|17:00 – 5:00 p. m.
|Estados Unidos (Centro)
|Chicago / Dallas
|16:00 – 4:00 p. m.
|Estados Unidos (Montaña)
|Denver / Phoenix
|15:00 – 3:00 p. m.
|Estados Unidos (Pacífico)
|Los Ángeles / Seattle
|14:00 – 2:00 p. m.
|México (centro)
|Ciudad de México
|15:00 – 3:00 p. m.
|México (Pacífico)
|Tijuana
|14:00 – 2:00 p. m.
|Canadá (Este)
|Toronto / Montreal
|17:00 – 5:00 p. m.
|Canadá (Pacífico)
|Vancouver
|14:00 – 2:00 p. m.
|Perú
|Lima
|16:00 – 4:00 p. m.
|Colombia
|Bogotá
|16:00 – 4:00 p. m.
|Ecuador (continental)
|Quito
|16:00 – 4:00 p. m.
|Chile (continental, invierno)
|Santiago
|17:00 – 5:00 p. m.
|Argentina
|Buenos Aires
|18:00 – 6:00 p. m.
|Uruguay
|Montevideo
|18:00 – 6:00 p. m.
|Paraguay
|Asunción
|17:00 – 5:00 p. m.
|Bolivia
|La Paz
|17:00 – 5:00 p. m.
|Brasil (Brasilia, Río)
|São Paulo / Río
|18:00 – 6:00 p. m.
|España (peninsular)
|Madrid
|23:00 – 11:00 p. m.
|Francia
|París
|23:00 – 11:00 p. m.
|Alemania
|Berlín
|23:00 – 11:00 p. m.
|Italia
|Roma
|23:00 – 11:00 p. m.
|Portugal (continental)
|Lisboa
|22:00 – 10:00 p. m.
|Reino Unido
|Londres
|22:00 – 10:00 p. m.
|Marruecos
|Rabat
|21:00 – 9:00 p. m.
|Sudáfrica
|Johannesburgo
|23:00 – 11:00 p. m.
|Japón
|Tokio
|06:00 (domingo 19)
|Australia (Este)
|Sídney
|07:00 (domingo 19)
Posibles alineaciones de Francia e Inglaterra
Posible alineación de Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernandez; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michel Olise, Ousmane Dembélé, Desire Doué; Kylian Mbappé.
Posible alineación de Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.